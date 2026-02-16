Atresmedia ha decidido exprimir al máximo el éxito de ‘Renacer’. En un movimiento estratégico de programación, la cadena ha optado por dividir el capítulo final (3×16) en varias partes, lo que posterga el cierre definitivo de la serie turca hasta finales de febrero.

Los seguidores de ‘Renacer’ tendrán que armarse de paciencia. Aunque el capítulo final ya está disponible para los usuarios de Atresplayer, su emisión en abierto en Antena 3 seguirá un esquema de «estiramiento» que busca maximizar la audiencia en el late night y servir de colchón para el estreno de ‘En tierra lejana’.

El plan de emisión: más partes y menos minutos

El último episodio original tiene una duración de 138 minutos, pero Antena 3 lo emitirá en pequeñas dosis tras el nuevo título turco. El esquema previsto es el siguiente:

Lunes 16 de febrero (Hoy): Emisión de la Parte 1 a partir de las 00:30 horas (duración aproximada de 60 minutos con publicidad).

Emisión de la Parte 1 a partir de las (duración aproximada de 60 minutos con publicidad). Martes 17 de febrero: Emisión de la Parte 2 (duración prevista de 40 minutos).

Emisión de la Parte 2 (duración prevista de 40 minutos). Próxima semana: Se espera que las partes restantes (3 y 4) se emitan el lunes 23 y martes 24 de febrero.

Una estrategia de éxito probado

Este modelo de «troceo» no es nuevo. Antena 3 ya lo aplicó con ‘Hermanos’, logrando cuotas de pantalla superiores al 17% y 18% en la madrugada. Al desplazar el desenlace de ‘Renacer’ a las 00:30 horas, la cadena logra dos objetivos:

Arropar a ‘En tierra lejana’: La nueva serie hereda el horario estelar tras ‘El Hormiguero’, aprovechando el arrastre de espectadores que esperan el final de ‘Renacer’. Fidelizar el late night: Mantiene a los seguidores más fieles conectados hasta bien entrada la madrugada.

¿Qué pasa si no quieres esperar?

Para aquellos espectadores que no deseen seguir este goteo de minutos, el capítulo 3×16 completo está disponible en la plataforma Atresplayer desde la semana pasada. Sin embargo, para la audiencia de la televisión lineal, la historia de dramas familiares y conflictos de poder que ha cautivado a España se despedirá oficialmente dentro de siete días.