La serie líder de Antena 3 arranca la semana con movimientos estratégicos en la directiva de la colonia y decisiones personales que cambiarán el rumbo de sus protagonistas. La renuncia de Luis Merino ha dejado un vacío de poder que Gabriel y Andrés ya se disputan ferozmente.

El capítulo de este lunes se centra en las consecuencias inmediatas de la salida de Luis, cuya decisión de marcharse a Barcelona junto a Luz ha caído como un jarro de agua fría en la familia.

Carmen y Tasio: Rumbo a la casa grande

Tras días de dudas, Carmen finalmente comunica a Tasio su decisión sobre la propuesta de mudarse a la casa grande. Aunque Tasio se muestra entusiasmado con la idea de integrarse plenamente en el núcleo de poder de los De la Reina, Carmen se siente cohibida ante un entorno que le resulta ajeno y hostil. Este traslado promete generar fricciones en la convivencia con el resto de la familia.

El futuro de las acciones de Luis

Con su marcha inminente, Luis debe decidir qué hacer con su participación en la empresa. Mientras Damián intenta influir en el proceso animando a Digna a comprar las acciones para mantener el control familiar, ella sopesa si es la mejor opción para el futuro de los Merino. La venta de estas acciones es crítica, ya que el nuevo accionista, Pablo Salazar (interpretado por Fernando Andina), empieza a descubrir la verdadera cara de Gabriel y las artimañas que utilizó para escalar en la perfumería.

Tensiones en la directiva

La vacante de perfumista jefe desata una nueva guerra entre los hermanos:

defiende la necesidad de contratar a un sustituto externo de prestigio para no frenar la producción. Gabriel, por el contrario, se mantiene tajante en su negativa, buscando quizás centralizar aún más el control creativo o castigar la salida de su primo.

Otros frentes abiertos