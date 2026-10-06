RTVE.es avanza que la marcha de Catalina mantiene la tensión en La Promesa y altera varias tramas familiares.

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Según el avance publicado para los capítulos 690 a 694, la ausencia de Catalina empuja a Adriano a plantearse marcharse y a comunicar su intención al marqués, aunque finalmente recapacita tras las palabras de Martina y decide permanecer junto a los Luján. Al mismo tiempo, el conflicto entre Curro y Ángela persiste: aunque ambos intentan salvar su relación, el compromiso de Lorenzo con la hija de Leocadia continúa. El avance añade que Curro ha ofrecido a Leocadia marcharse para intentar frenar esa unión, pero el texto se corta y no aporta más detalles sobre la respuesta o el desenlace.

El episodio concentra así el choque entre decisiones ya tomadas y los deseos personales de los personajes, según RTVE.es.

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Qué pasará hoy en La Promesa

El avance real publicado por RTVE.es recoge los puntos anteriores y sitúa la marcha de Catalina como motor de los cambios en la casa Luján.

Adriano vive un dilema personal que parece resolverse —por ahora— gracias a la intervención de Martina. Por su parte, la tensión entre Curro y Ángela se mantiene sin una solución clara, mientras el compromiso entre Lorenzo y la hija de Leocadia sigue adelante y centra buena parte del conflicto familiar.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE.

Horario habitual: 17:25.

El episodio se emite dentro de la programación de tarde de la cadena pública. En Ceuta la señal de TVE se recibe por TDT y la hora de emisión coincide con la península (CET/CEST), por lo que el capítulo podrá verse en directo a las 17:25 desde los hogares ceutíes.

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