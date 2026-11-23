La Promesa continúa el martes 24 de noviembre de 2026 en La 1 con Curro pendiente de Trini y Samuel hablando con Petra sobre la boda de Carlo y María. La serie sitúa sus tramas en un palacio andaluz a comienzos del siglo XX.

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Qué pasará en La Promesa el martes 24 de noviembre

Curro ha encerrado a Trini en una habitación secreta y llama a la joyería para comunicar que la joven ha tenido que ser ingresada de urgencia. Durante la conversación telefónica, se hace pasar por médico.

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Pía y Julieta acuden a la habitación para acompañar a Trini. La muchacha permanece inquieta porque es consciente de que está en peligro.

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Ciro recibe de Lorenzo la confirmación de que trabajará para la logia. Lorenzo considera que debe asumir su destino y confirma así su decisión.

Adriano habla con Martina sobre sus planes de boda con Jacobo. Aunque Martina no está embarazada, el enlace sigue adelante, algo que Adriano lamenta. La reconciliación entre ambos parece imposible.

En el palacio, Candela explica que no tendría inconveniente en permanecer en La Promesa si finalmente no consigue el trabajo al que aspira. Mientras tanto, las cocineras recuperan su sintonía, una situación que Tomasa contempla con rabia.

Manuel regresa después de hacer una consulta sobre el caso contra Leocadia. Queda por conocer qué noticias trae tras esa gestión.

Petra se entera por Samuel de que el enlace de Carlo y María es irregular porque él no avisó al Obispado. Esa falta de aviso podría llevar a que el matrimonio fuera declarado nulo.

Las tramas del martes 24 de noviembre dejan así pendientes tanto las noticias de Manuel como la situación de la boda de Carlo y María.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 953 de La Promesa se emite el martes 24 de noviembre a las 18:40 en La 1.

Fuente: avance semanal publicado por El Independiente. Horario de emisión: parrilla de La 1 del martes 24 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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