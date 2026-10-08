La 1 de TVE emite el jueves, 8 de octubre de 2026 el capítulo 924 de La Promesa a las 18:35, según el avance de prensa.

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Qué pasará hoy en La Promesa

Manuel y Julieta se confiesan su amor, pero acuerdan separarse hasta que el heredero se aclare. El avance recoge que la decisión pretende aplacar el conflicto entre ambos.

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En el entorno de Julio, el rechazo acumulado desemboca en un choque físico: el avance indica que estalla una discusión feroz contra Julio, casi a golpes, y que Samuel debe intervenir para frenar la pelea.

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Adriano promete a Martina que se hará cargo del bebé que espera. Cristóbal cuestiona el planteamiento de Leocadia y su boda con Máximo, calificándola como una transacción; si la boda sigue adelante, el avance añade que debe “hacerse valer”.

Samuel aconseja a María no anunciar su relación a la ligera por quien más lo sufriría, Jana. En ese contexto, Jana habla con Manuel y le deja claro que no se casó por obligación, sino porque está enamorada de otro hombre.

Julieta, cansada de la vigilancia, pide a Lorenzo que deje de vigilarla. Ya de noche, el avance señala que alguien entra en su habitación y que ella se dispone a atacarle.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE. Horario habitual: 17:25 (según programación indicada). Para este jueves, el avance sitúa la emisión a 18:35.

Con el capítulo de hoy, La Promesa vuelve a poner en el centro a Ceuta y a los ceutíes conectados a la TDT, pendientes de si las decisiones amorosas y los secretos acaban por explotar en abierto.

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