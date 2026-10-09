Curro y Ángela se han casado, según el avance semanal publicado por RTVE.es. Tras la boda, el descubrimiento clave del avance sitúa a Leocadia, madre de Ángela, como la posible verdadera asesina de Jana.

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Qué pasará hoy en La Promesa

La trama plantea si habrá venganza y si Curro llegará a confesar su secreto a Ángela, con consecuencias para la estabilidad familiar en el palacio. El avance recoge además el primer encuentro íntimo de Manuel y Julieta, que abre la duda sobre la capacidad de ese vínculo para resistir las circunstancias que rodean a ambos.

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Samuel y María continúan su estrategia: el cura estaría dispuesto a lo que haga falta para ser feliz junto a la doncella, según el avance. Junto a estos desarrollos, el material de RTVE.es detalla tensiones y decisiones que preparan el terreno para los próximos episodios.

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Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 (TVE). Horario habitual: 17:25. Día: viernes, 9 de octubre de 2026.

Fuente: avance semanal del 5 al 9 de octubre publicado en RTVE.es.

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