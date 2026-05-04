La nueva semana de La Promesa llega cargada de giros decisivos. Entre el lunes 4 y el viernes 8 de mayo, la serie de RTVE avanzará en varias tramas clave: la relación de Curro y Ángela, el delicado estado de Adriano, el chantaje de Estefanía a Carlo y una investigación de Pía que puede cambiar por completo lo que se creía sobre la muerte de Jana.

El capítulo del lunes estará marcado por la tensión en varios frentes. Curro tendrá que enfrentarse a las provocaciones de Lorenzo delante del duque de Salvatierra, aunque su actitud firme terminará jugando a su favor. Mientras tanto, Pilarcita confirmará que el Patronato se hará cargo del refugio, una noticia que llenará de alegría a Martina, aunque su felicidad quedará ensombrecida por la preocupación por Adriano.

La situación también será complicada para Pía, que acabará confesando a Santos una verdad devastadora: Ricardo fue quien provocó accidentalmente la muerte de Ana. La revelación dejará al joven completamente hundido y abrirá una nueva etapa de incertidumbre en la relación con su padre.

El martes, Teresa dará un paso importante al encontrar una carta que parece confirmar sus sospechas sobre Cristóbal. Todo apunta a que el mayordomo mantiene una relación oculta, aunque el nombre de “Mercedes del Amor” acabará teniendo más recorrido del esperado. Al mismo tiempo, el duque de Carril seguirá presionando a Manuel y usando a Vera como pieza de su chantaje.

La reconciliación entre Curro y Ángela comenzará a tomar forma a mitad de semana. Tras pedir perdón y aclarar sus sentimientos, ambos decidirán retomar sus planes de boda. El miércoles, Curro dará el paso definitivo y declarará su amor a Ángela, que responderá con la misma intensidad. La pareja volverá a mirar al futuro con ilusión, aunque no todos recibirán la noticia con entusiasmo.

El jueves, Curro y Ángela anunciarán formalmente su compromiso, provocando la indignación de Leocadia, que no ve con buenos ojos una vida sin títulos ni privilegios. Sin embargo, la alegría de la pareja contrastará con el drama de Adriano. Después de superar la fiebre, el joven despertará sin poder ver, dejando a Martina aterrada ante una posible ceguera total.

El viernes llegará uno de los momentos más impactantes de la semana. El médico confirmará que la pérdida de visión de Adriano podría ser irreversible, lo que golpeará de lleno a Martina. En paralelo, Leocadia aparentará aceptar la boda de su hija con Curro, mientras Alonso prometerá organizar una gran celebración.

Pero el gran descubrimiento lo hará Pía. Tras investigar el nombre de “Mercedes del Amor” y relacionarlo con el cuaderno de la joyería, llegará a una conclusión estremecedora: no habría sido Cruz quien compró el veneno que acabó con Jana, sino doña Leocadia. Esta revelación amenaza con sacudir los cimientos de La Promesa y reabrir uno de los secretos más dolorosos de la serie.