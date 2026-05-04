La tensión se dispara esta semana en Sueños de libertad. La perfumería Brossard-De la Reina afrontará nuevos problemas cuando Álvaro y Gorito pongan en marcha su plan para asaltar los camiones de la empresa, una situación que hará saltar todas las alarmas. Gabriel comenzará a sospechar que puede haber un topo dentro de la fábrica, lo que aumentará la desconfianza entre los trabajadores y la dirección.

Mientras tanto, el matrimonio de Tasio y Carmen atravesará uno de sus momentos más delicados. La crisis entre ambos irá a más hasta el punto de que Carmen decidirá dormir en el cuarto de invitados junto a las chicas. La distancia entre la pareja crecerá todavía más cuando Tasio vea a su mujer abrazando a David, su exnovio.

Ese ataque de celos llevará a Tasio a refugiarse en Paula, con quien ya ha vivido momentos de complicidad. La gran pregunta será si ambos lograrán frenar sus sentimientos o si volverán a caer en la tentación.

Por otro lado, Valentina seguirá profundamente afectada por la presencia de Rodrigo. La joven decidirá contarle a Andrés lo que está ocurriendo, y él no dudará en plantarle cara al militar para defenderla. La tensión entre ambos acabará desembocando en un duelo a vida o muerte que podría poner en peligro al hijo de Damián.

Gabriel también vivirá días complicados. Su relación con Beatriz será cada vez más peligrosa, ya que la niñera continuará acercándose a él y tratando de seducirlo. El director se encontrará al límite y tendrá que decidir si resiste la tentación o se deja llevar.

Además, Gabriel confesará a Nieves una verdad dolorosa sobre Pablo: su marido no reconoció la infidelidad por amor, sino por ambición empresarial. Esta revelación llevará a Nieves a romper por completo su relación con él.

La trama de Marta y Fina también dará un giro importante. Marta estará cada vez más cerca de encontrar a su exnovia y se atreverá a escribirle una carta de amor al apartado de correos que Darío le facilitó. Sin embargo, una información inesperada sobre Fina podría cambiarlo todo y poner en duda sus esperanzas de reencontrarse con ella.

Los próximos capítulos de Sueños de libertad prometen emociones fuertes, secretos, traiciones y decisiones que pueden marcar el futuro de sus protagonistas.