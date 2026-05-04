El Ibex 35 y las principales bolsas europeas arrancan la semana y el mes de mayo con un tono moderadamente positivo, en una sesión marcada por la publicación de los PMI manufactureros y por la evolución de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Los futuros del Euro Stoxx 50 anticipaban ligeras subidas, mientras los inversores mantienen la atención en los datos macroeconómicos y en los resultados empresariales que se conocerán durante los próximos días.

El selectivo español llega a esta primera sesión de mayo después de cerrar abril con un avance destacado, pese a la volatilidad de las últimas jornadas. Según los registros de mercado, el Ibex terminó el 30 de abril en los 17.781 puntos, tras subir un 0,78% en esa sesión.

La referencia macroeconómica más relevante del día es el PMI manufacturero. En España, el índice se situó en 49,5 puntos, por encima del dato previo de 48,7, aunque todavía por debajo del umbral de 50 que separa expansión de contracción. Esto apunta a una mejora respecto al mes anterior, pero también confirma que la industria sigue sin recuperar plenamente el crecimiento.

En Wall Street, el cierre de abril dejó un tono más favorable. El S&P 500 y el Nasdaq firmaron su mayor subida mensual desde 2020, mientras que el Dow Jones registró su mejor mes desde noviembre de 2024, apoyados por el impulso de los resultados empresariales y el regreso del apetito por el riesgo.

La situación en Oriente Medio continúa siendo uno de los grandes focos de preocupación para los mercados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una operación para ayudar a liberar buques atrapados en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el transporte energético mundial. La iniciativa añade tensión a una región que ya venía condicionando el precio del crudo y el comportamiento de los activos de riesgo.

En paralelo, la OPEP+ acordó aumentar su producción en 188.000 barriles diarios a partir de junio. Sin embargo, el impacto real de esta decisión podría ser limitado mientras persistan los problemas de suministro asociados al bloqueo de Ormuz y a la inestabilidad regional.

El petróleo vuelve así a colocarse en el centro del análisis de los inversores. Un crudo sostenido por encima de los 100 dólares mantiene la presión sobre la inflación, los márgenes empresariales y las expectativas de tipos de interés, especialmente en Europa, donde los sectores intensivos en energía son más vulnerables.

La semana también estará marcada por nuevos resultados empresariales en España, con bancos y energéticas bajo la lupa del mercado. Sabadell, Unicaja y Endesa figuran entre las compañías que concentrarán la atención de los inversores, en un contexto en el que cualquier sorpresa en beneficios, márgenes o previsiones puede aumentar la volatilidad.

Otro foco internacional será Berkshire Hathaway. La compañía celebró su junta anual de accionistas con Greg Abel ya al frente como consejero delegado, en la primera gran cita tras el relevo de Warren Buffett. Abel trató de transmitir continuidad en el modelo descentralizado que ha caracterizado históricamente al grupo.

En otros mercados, el bitcoin se mantiene cerca de los 80.000 dólares, mientras los bonos siguen reflejando cautela ante el cruce de riesgos macroeconómicos, geopolíticos y monetarios. La rentabilidad de la deuda estadounidense a diez años continúa siendo una referencia clave para medir el apetito inversor global.

Con este escenario, el Ibex afronta el inicio de mayo entre el apoyo de los buenos resultados recientes y la amenaza de un entorno todavía frágil. Los PMI, el empleo estadounidense, el petróleo y la tensión en Oriente Medio marcarán el pulso de una semana decisiva para confirmar si el rebote bursátil tiene continuidad o si el mercado vuelve a mostrar señales de fatiga.