Telecinco ya tiene fecha para el regreso de Hay una cosa que te quiero decir. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez estrenará su nueva temporada el sábado 9 de mayo a las 22:00 horas, recuperando su espacio en el prime time tras casi un año de descanso.

El formato volverá con nuevas historias personales, reencuentros, mensajes pendientes y protagonistas anónimos que acudirán al plató para vivir momentos cargados de emoción. En esta nueva etapa, Jorge Javier volverá a ponerse al frente de uno de los programas más reconocibles de Telecinco, centrado en testimonios, sorpresas y reconciliaciones.

Para su primera entrega, el espacio contará con dos invitadas famosas: María del Monte y Anabel Pantoja. Ambas participarán en el estreno de la temporada y acompañarán a algunos de los protagonistas de la noche, además de compartir sus propias vivencias ante el público.

El regreso de Hay una cosa que te quiero decir se producirá en una noche especialmente competitiva. Telecinco enfrentará el estreno del programa al arranque de una nueva etapa de La Voz Kids en Antena 3, reeditando así el duelo televisivo que ambos formatos ya protagonizaron en anteriores temporadas.

Aunque el talent musical de Atresmedia logró imponerse en sus anteriores enfrentamientos, el programa de Jorge Javier consiguió unos resultados sólidos para Telecinco, con datos que se movieron entre el 9% y el 13% de cuota de pantalla y una media cercana al 11%.

Con este movimiento, Mediaset vuelve a apostar por las historias emocionales en la noche del sábado y confía en que el tirón de Jorge Javier Vázquez, junto a la presencia de rostros populares como María del Monte y Anabel Pantoja, impulse el estreno de la nueva temporada.