RTVE sigue dando forma a MasterChef Celebrity Legends, la nueva edición especial del talent culinario que reunirá a algunos de los concursantes más recordados de la historia del formato. La cadena pública ya ha confirmado 12 nombres de los 15 famosos que formarán parte del programa, por lo que el casting queda prácticamente cerrado a falta de tres incorporaciones.

Tras anunciar una primera tanda compuesta por Santiago Segura, Anabel Alonso, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Juan José Ballesta, RTVE ha incorporado ahora a otros ocho rostros conocidos: Pocholo, Florentino Fernández, María Escoté, Ruth Lorenzo, Edu Soto, Bibiana Fernández, Juan Betancourt y Mala Rodríguez.

La nueva versión del concurso se plantea como una edición homenaje por el décimo aniversario de MasterChef Celebrity, que se cumplirá a finales de 2026. Con esta entrega, RTVE y Shine Iberia recuperarán a famosos que ya pasaron por las cocinas del programa y que dejaron huella por su personalidad, su evolución o sus momentos televisivos.

El formato mantendrá la esencia de la competición, pero con el atractivo añadido de reunir a aspirantes que ya conocen la presión de las pruebas, los cocinados contra reloj y las valoraciones del jurado. La nostalgia será uno de los ingredientes principales de esta edición, pensada para conectar con los seguidores históricos del programa.

El jurado estará formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja, conocida como Delicious Martha, que asumió el relevo de Samantha Vallejo-Nágera en la franquicia. La edición especial se grabará previsiblemente durante los próximos meses y su estreno apunta al otoño, coincidiendo con la nueva temporada televisiva.

Con estos fichajes, MasterChef Celebrity Legends refuerza su apuesta por perfiles muy reconocibles. Santiago Segura, Anabel Alonso o Florentino Fernández aportan experiencia televisiva y sentido del humor; Ruth Lorenzo y Mala Rodríguez suman carácter musical; mientras que Bibiana Fernández, Pocholo, María Escoté, Edu Soto, Juan Betancourt, El Cordobés y Juan José Ballesta completan un grupo diverso y con recorrido previo en el universo MasterChef.

La lista provisional de concursantes queda así: Santiago Segura, Anabel Alonso, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Juan José Ballesta, Pocholo, Florentino Fernández, Bibiana Fernández, María Escoté, Mala Rodríguez, Ruth Lorenzo, Edu Soto y Juan Betancourt.

A falta de conocer los tres últimos nombres, RTVE prepara una de las ediciones más especiales de la marca. MasterChef Celebrity Legends nace con vocación de celebración, pero también con el objetivo de mantener vivo uno de los formatos más rentables y reconocibles de la televisión pública.