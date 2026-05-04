Valle Salvaje encara una de sus semanas más intensas antes del final de su tercera temporada. La serie de época de La 1 entra en una fase decisiva, con secretos cada vez más difíciles de ocultar, sospechas dentro del palacio y una confesión que puede cambiar el destino de varios personajes.

El desenlace de esta tanda está cada vez más cerca, pero antes de llegar al final, las tramas se complicarán con nuevas revelaciones, enfrentamientos familiares y decisiones marcadas por la culpa.

En el capítulo del lunes 4 de mayo, Hernando continuará desconfiando del comportamiento de Victoria. Sus sospechas crecerán mientras Bárbara, cansada de la actitud de la Salcedo hacia Adriana, le exigirá explicaciones. La tensión entre ambas irá en aumento hasta que Victoria, impulsada por la presión, estará a punto de contarle la verdad a su sobrina.

El martes 5 de mayo, Enriqueta volverá a presionar a Alejo, que se mostrará cada vez más atormentado por la culpa. El joven luchará contra el deseo de confesar lo ocurrido, mientras su entorno comienza a estrechar el cerco sobre él. Al mismo tiempo, Leonor intentará descubrir más detalles sobre el parto de Adriana y no dudará en preguntar incluso a Pedrito.

El miércoles 6 de mayo, Hernando pedirá a José Luis que deje a un lado sus diferencias con el duque y centre sus esfuerzos en averiguar qué esconden Dámaso y Victoria. Mientras tanto, en la Casa Pequeña, Atanasio y Matilde vivirán un momento de felicidad e intimidad. Sin embargo, en palacio saldrá a la luz una verdad terrible que podría marcar para siempre el futuro de la pareja.

El jueves 7 de mayo, las maniobras de Amadeo en la cocina provocarán una reacción inesperada de Braulio y del propio don Hernando, dejando sorprendidos a todos los presentes. Por su parte, Leonor recibirá los consejos de Enriqueta, que finalmente conseguirá llevar a Alejo al límite.

El viernes 8 de mayo llegará uno de los momentos clave de la semana. Alejo confesará haber matado a Domingo en defensa propia, aunque su declaración no contará toda la verdad. El joven seguirá ocultando algo importante, y Enriqueta no tardará en acorralarlo con nuevas preguntas sobre Evaristo. La situación se complicará aún más cuando Luisa escuche algo que nunca debió oír.

Además, María y Leonor desaparecerán del palacio sin que nadie consiga encontrarlas, abriendo un nuevo misterio en una semana marcada por la culpa, las sospechas y las revelaciones.