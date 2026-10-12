El avance del capítulo 667/semana, publicado por la prensa el lunes 12 de octubre de 2026, sitúa Sueños de Libertad en Toledo en los años 50 y abre frentes sobre responsabilidades, herencias familiares y nuevas complicidades en la fábrica de los de la Reina.

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Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

En el tramo inicial de la semana, Hugo acusa a Gabriel por el estallido de la caldera, un incidente en el que murió una persona. Tras el enfrentamiento, Hugo se reúne con Damián y Andrés, mientras Tasio vuelve a defraudar a su padre y a su hermana, Marta.

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Según el avance, Andrés intentará moderar la situación mostrando apoyo a Tasio, pero Damián descargará su enfado contra él. Tasio comunica a Paula que su reincorporación a la fábrica podría no ser efectiva y llega a insinuar que Antoine, padre de Hugo, habría sido cómplice de Gabriel. Además, queda en el aire si Paula acabará por confiar en sus compañeras.

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En la casa de los de la Reina, Nieves presencia una conversación entre Miguel y Mabel que le resulta sospechosa y teme tensiones entre Miguel y Claudia. Más tarde Nieves habla con Claudia; Mabel, por su parte, repara en los pendientes de Paula y comenta con Claudia su sospecha sobre una posible relación de Salva.

La semana también traerá la llegada de Bianca a la casa para pedir a Marta que convenza a Fina de no retirar una exposición. Fuera del foco doméstico, Begoña visita a Nieves en el dispensario y Beatriz/Antonia entrega una carta a Andrés.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3.

Horario habitual: 15:45.

Fuente: avance del capítulo 667/semana publicado por prensa (lunes 12 de octubre de 2026).

En Ceuta, la cita es a diario en el mismo tramo de tarde para seguir las decisiones de los de la Reina y el impacto que tienen en la vida cotidiana de los personajes.

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