Este lunes, 12 de octubre de 2026, no hay capítulo nuevo de Valle Salvaje en La 1/TVE por festivo nacional. La serie volverá el martes 13 con tramas donde los secretos vuelven a marcar la Casa Grande.

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El avance semanal de Valle Salvaje del 13 al 16 de octubre publicado por laCritica.es indica que la semana arranca con una confesión que puede romper la frágil alianza entre Victoria y Mercedes: Victoria reconocerá que mató a Pilara. Además, otras relaciones quedan en el aire, entre ellas la boda de Alejo y Manuela. El avance también subraya las circunstancias que rodean a Lucas. Esos elementos condicionarán las decisiones en la Casa Grande durante los próximos capítulos.

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Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Hoy, 12 de octubre, no hay episodio de Valle Salvaje. La emisión se reanuda el martes con el capítulo 504, y en los días siguientes la trama se concentra en acusaciones, secretos y decisiones difíciles dentro de la Casa Grande.

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Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

La cadena: La 1 / TVE. Horario habitual: 16:30. Cuándo: del martes 13 al viernes 16, según la programación anunciada; el lunes 12 no hay entrega.

Para Ceuta y el resto de España, la cita vuelve el martes a la misma hora.

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