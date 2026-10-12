El lunes 12 de octubre de 2026 no se emite un nuevo capítulo de La Promesa. La 1 de TVE retomará la historia del palacio andaluz con el capítulo 926, previsto para el martes 13 de octubre.

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Qué pasará hoy en La Promesa

El avance publicado en prensa señala que el capítulo del martes 13 de octubre arranca con la llegada de la baronesa de Monteclaro, presentada como la madre de Jacobo. Su presencia abre una nueva línea de tensión familiar en el entorno del palacio.

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También recoge el conflicto entre Curro y Ángela, con momentos de tensión en Lisboa por sus planes de instalarse allí; en paralelo, Manuel decide viajar a Portugal para averiguar qué le ocurre a Curro.

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En el interior del palacio, el avance describe un cambio de actitud en Julio, aunque sus compañeros mantienen la desconfianza.

Leocadia exige a María y Carlo que se casen, lo que desemboca en un enfrentamiento.

El embarazo complica las relaciones entre Martina, Adriano y Jacobo, justo cuando llega su madre.

Además, Leocadia plantea a Máximo una boda secreta esa misma semana, aprovechando la ausencia de la familia.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE. El horario habitual es a las 17:25. Esta semana, lunes 12 de octubre no hay capítulo nuevo; la próxima entrega corresponde al martes 13 de octubre.

En Ceuta, el seguimiento de la serie queda pendiente del regreso del episodio 926, con la llegada de la baronesa de Monteclaro como uno de los puntos clave de la trama.

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