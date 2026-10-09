Viernes 9 de octubre de 2026. Antena 3 emite en Ceuta a las 15:45 el capítulo de Sueños de libertad.

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La trama sitúa la acción en la Toledo de los años 50 y enfrenta pasado y decisiones del presente. Los conflictos inciden en la convivencia familiar y en los equilibrios personales de los protagonistas.

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Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

Según el avance semanal de prensa (5-9 de octubre), la jornada arranca con un punto de presión máximo: Gabriel gasta su último cartucho con Hugo Brossard.

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En el entorno cercano, Hugo se encara con Tasio, lo que suma tensión a un escenario ya cargado de recelos. Claudia pide a Miguel que sea más respetuoso con los religiosos, abriendo una vía de conflicto sobre el trato y la convivencia en la casa. Fina se disculpa con Marta, un gesto orientado a encauzar relaciones dañadas, mientras que Paula cancela su cita con Tasio, decisión que puede alterar el ritmo de las tramas personales. Por último, Claudia cree que hay algo entre Manuela y Eduardo, lo que introduce una nueva línea de sospechas y posibles consecuencias familiares.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3.

Horario habitual en Ceuta: 15:45.

El capítulo de hoy, viernes 9 de octubre de 2026, mantiene el ritmo diario con giros centrados en la tensión entre personajes y en las relaciones que se revisan en cada entrega. (Fuente: avance semanal de prensa del 5 al 9 de octubre).

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