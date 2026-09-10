Jueves 10 de septiembre de 2026. En Ceuta, la previsión astrológica sitúa la gestión práctica como prioridad: trabajo, relaciones y energía personal.

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La lectura diaria aborda salud, amor y trabajo. Para la jornada se recomiendan sostener el ritmo laboral, cuidar el diálogo en la pareja y vigilar la energía personal. Evite decisiones impulsivas y ordene prioridades antes de comprometerse. Las orientaciones que siguen incluyen claves prácticas por signo.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La iniciativa te favorece; afina el plan antes de lanzarte. Mantén paciencia en negociaciones laborales.

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Color: rojo oscuro

Amor: conversación directa, sin rodeos

Salud: descanso repartido a lo largo del día

Dinero: buen momento para revisar gastos

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Lo estable tiende a prosperar. Si dudas, apóyate en rutinas que te dan calma y resultados. En el trabajo, prioriza tareas probadas frente a experimentos. En lo personal, la constancia tendrá más efecto que gestos puntuales.

Color: verde oliva

Amor: gestos pequeños, efecto duradero

Salud: cuida la tensión muscular

Dinero: movimiento conservador y seguro

Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente corre deprisa; prioriza una tarea y evita fragmentarte. En conversaciones, escucha antes de responder.

Color: azul claro

Amor: mejor escuchar que responder

Salud: ojo con pantallas y ritmo de sueño

Dinero: aprovecha para comparar opciones

Número de la suerte: 4

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Ordena las emociones antes de actuar: las reacciones precipitadas complican más que resuelven. Si das espacio, las respuestas aparecen con claridad. En lo doméstico, marca límites y horarios para evitar tensiones. Evita compras impulsivas.

Color: blanco roto

Amor: sensibilidad que une, no que aprieta

Salud: hidrátate y regula horarios

Dinero: evita compras por impulso

Número de la suerte: 1

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Muestra lo que sabes hacer con una estrategia clara. Evita eclipsar a interlocutores en el trabajo y en lo personal.

Color: dorado

Amor: momento favorable para reconciliar

Salud: protege la garganta y la voz

Dinero: planifica antes de decidir

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu capacidad de mejora está en primer plano. Un ajuste pequeño en el trabajo puede ahorrar complicaciones. Revisa procesos y herramientas antes de cambiar métodos. En lo personal, pide claridad con tono amable.

Color: gris perla

Amor: pide claridad con tono amable

Salud: atención a digestiones pesadas

Dinero: optimiza herramientas y procesos

Número de la suerte: 6

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio marca la diferencia: lo razonable trae beneficios. Hoy favorece acuerdos y negociaciones mesuradas.

Color: rosa salmón

Amor: charla tranquila, sin juicios

Salud: cuida el descanso y la postura

Dinero: busca estabilidad antes de ampliar

Número de la suerte: 2

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Convierte la intensidad en enfoque. Evita mezclar emociones con decisiones profesionales y revisa contratos con detalle.

Color: negro azabache

Amor: honestidad que se agradece

Salud: vigila el estrés acumulado

Dinero: revisión de contratos y detalles

Número de la suerte: 8

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Hay ganas de avanzar y aprender, pero con límites. Organiza el tiempo para que la jornada sea productiva y evita compromisos sin respaldo.

Color: azul marino

Amor: planes compartidos que ilusionan

Salud: movimiento moderado, constancia

Dinero: evita promesas sin respaldo

Número de la suerte: 5

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La seriedad te acompaña si se traduce en pasos concretos. Cierra asuntos pendientes y prioriza tareas que puedas completar hoy.

Color: marrón tierra

Amor: constancia y respeto al ritmo del otro

Salud: revisa hábitos y rutinas

Dinero: buen día para plan financiero

Número de la suerte: 10

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La originalidad aporta soluciones; evita dispersarte. Define un proyecto con principio y fin para sentir progreso claro.

Color: turquesa

Amor: apertura emocional sin prisas

Salud: cuida la respiración y el aire

Dinero: ideas, pero con revisión

Número de la suerte: 12

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición te orienta; protege tu energía y establece límites claros. Evita decisiones financieras apresuradas si estás fatigado.

Color: azul noche

Amor: empatía que consolida vínculos

Salud: vigila cansancio acumulado

Dinero: prudencia con gastos imprevistos

Número de la suerte: 11

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Consejo astral para hoy

En Ceuta, organice la jornada en bloques, hable con calma en el amor y proteja la salud con horarios y descanso. En trabajo y dinero, revise acuerdos antes de firmar y priorice tareas que pueda cerrar con claridad.

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