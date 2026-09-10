Jueves 10 de septiembre de 2026. En Ceuta, la previsión astrológica sitúa la gestión práctica como prioridad: trabajo, relaciones y energía personal.
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La lectura diaria aborda salud, amor y trabajo. Para la jornada se recomiendan sostener el ritmo laboral, cuidar el diálogo en la pareja y vigilar la energía personal. Evite decisiones impulsivas y ordene prioridades antes de comprometerse. Las orientaciones que siguen incluyen claves prácticas por signo.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La iniciativa te favorece; afina el plan antes de lanzarte. Mantén paciencia en negociaciones laborales.
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- Color: rojo oscuro
- Amor: conversación directa, sin rodeos
- Salud: descanso repartido a lo largo del día
- Dinero: buen momento para revisar gastos
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Lo estable tiende a prosperar. Si dudas, apóyate en rutinas que te dan calma y resultados. En el trabajo, prioriza tareas probadas frente a experimentos. En lo personal, la constancia tendrá más efecto que gestos puntuales.
- Color: verde oliva
- Amor: gestos pequeños, efecto duradero
- Salud: cuida la tensión muscular
- Dinero: movimiento conservador y seguro
- Número de la suerte: 3
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu mente corre deprisa; prioriza una tarea y evita fragmentarte. En conversaciones, escucha antes de responder.
- Color: azul claro
- Amor: mejor escuchar que responder
- Salud: ojo con pantallas y ritmo de sueño
- Dinero: aprovecha para comparar opciones
- Número de la suerte: 4
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Ordena las emociones antes de actuar: las reacciones precipitadas complican más que resuelven. Si das espacio, las respuestas aparecen con claridad. En lo doméstico, marca límites y horarios para evitar tensiones. Evita compras impulsivas.
- Color: blanco roto
- Amor: sensibilidad que une, no que aprieta
- Salud: hidrátate y regula horarios
- Dinero: evita compras por impulso
- Número de la suerte: 1
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Muestra lo que sabes hacer con una estrategia clara. Evita eclipsar a interlocutores en el trabajo y en lo personal.
- Color: dorado
- Amor: momento favorable para reconciliar
- Salud: protege la garganta y la voz
- Dinero: planifica antes de decidir
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Tu capacidad de mejora está en primer plano. Un ajuste pequeño en el trabajo puede ahorrar complicaciones. Revisa procesos y herramientas antes de cambiar métodos. En lo personal, pide claridad con tono amable.
- Color: gris perla
- Amor: pide claridad con tono amable
- Salud: atención a digestiones pesadas
- Dinero: optimiza herramientas y procesos
- Número de la suerte: 6
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El equilibrio marca la diferencia: lo razonable trae beneficios. Hoy favorece acuerdos y negociaciones mesuradas.
- Color: rosa salmón
- Amor: charla tranquila, sin juicios
- Salud: cuida el descanso y la postura
- Dinero: busca estabilidad antes de ampliar
- Número de la suerte: 2
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Convierte la intensidad en enfoque. Evita mezclar emociones con decisiones profesionales y revisa contratos con detalle.
- Color: negro azabache
- Amor: honestidad que se agradece
- Salud: vigila el estrés acumulado
- Dinero: revisión de contratos y detalles
- Número de la suerte: 8
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Hay ganas de avanzar y aprender, pero con límites. Organiza el tiempo para que la jornada sea productiva y evita compromisos sin respaldo.
- Color: azul marino
- Amor: planes compartidos que ilusionan
- Salud: movimiento moderado, constancia
- Dinero: evita promesas sin respaldo
- Número de la suerte: 5
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La seriedad te acompaña si se traduce en pasos concretos. Cierra asuntos pendientes y prioriza tareas que puedas completar hoy.
- Color: marrón tierra
- Amor: constancia y respeto al ritmo del otro
- Salud: revisa hábitos y rutinas
- Dinero: buen día para plan financiero
- Número de la suerte: 10
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La originalidad aporta soluciones; evita dispersarte. Define un proyecto con principio y fin para sentir progreso claro.
- Color: turquesa
- Amor: apertura emocional sin prisas
- Salud: cuida la respiración y el aire
- Dinero: ideas, pero con revisión
- Número de la suerte: 12
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La intuición te orienta; protege tu energía y establece límites claros. Evita decisiones financieras apresuradas si estás fatigado.
- Color: azul noche
- Amor: empatía que consolida vínculos
- Salud: vigila cansancio acumulado
- Dinero: prudencia con gastos imprevistos
- Número de la suerte: 11
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Consejo astral para hoy
En Ceuta, organice la jornada en bloques, hable con calma en el amor y proteja la salud con horarios y descanso. En trabajo y dinero, revise acuerdos antes de firmar y priorice tareas que pueda cerrar con claridad.