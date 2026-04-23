Si Asturias del siglo XIX ya de por sí no perdona, hoy “Valle Salvaje” promete apretar aún más el nudo del drama. Entre miradas que dicen más de lo que se confiesa y lealtades puestas a prueba, el capítulo de la tarde viene cargado de tensión emocional y de esas decisiones que cambian el rumbo de toda una vida.

La jornada trae un ambiente espeso: en los caminos, en las casas y en los silencios. Y cuando parece que todo va a estabilizarse, surge la chispa que enciende el conflicto. Porque en este valle, lo que se oculta pesa… y lo que se hereda también.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

En el capítulo de hoy, el pulso entre los personajes se mantiene firme, pero con un matiz inquietante: cada conversación puede ser una advertencia y cada gesto, una respuesta. Sin necesidad de grandes alardes, la historia se va moviendo con esa precisión propia de las tramas rurales, donde el entorno condiciona y los vínculos familiares marcan el ritmo.

La tensión se notará especialmente en las relaciones más delicadas, aquellas que parecen sostenidas por promesas y por vínculos que no siempre se dicen con claridad. A medida que avance la jornada, habrá espacio para intentos de controlar la situación, pero también para el choque entre lo que se desea y lo que realmente ocurre.

Además, hoy “Valle Salvaje” mira de frente a los secretos: no solo por lo que se dice, sino por lo que se evita. Y cuando la verdad (o parte de ella) empieza a asomarse, las consecuencias se dejan sentir en el día a día del valle. Todo apunta a que las próximas decisiones serán determinantes, y que algunas personas tendrán que elegir entre la comodidad de callar o el riesgo de actuar.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

“Valle Salvaje” se emite en La 1 / TVE a las 16:30 (horario habitual) el jueves, 23 de abril de 2026.

Prepárate para una tarde intensa: en este valle, cada capítulo es un paso más hacia el conflicto definitivo. Y hoy, todo indica que la balanza se inclina.