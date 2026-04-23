Si hoy te apetece volver a ese palacio andaluz donde cada sonrisa puede esconder una estrategia, La Promesa regresa puntualmente a su cita. En el episodio de este jueves 23 de abril de 2026, la casa vuelve a ser escenario de miradas estudiadas, conversaciones a medias y gestos que —sin que nadie lo diga en voz alta— dejan entrever que hay algo más grande moviéndose por los pasillos.

La rutina, en apariencia, sigue su curso, pero en un lugar así la calma nunca es del todo real. Los conflictos personales se mezclan con las obligaciones del día a día, y cualquier decisión puede reordenar alianzas y provocar nuevas dudas. Entre sentimientos, deberes y secretos, el capítulo promete mantener ese tono de drama de época que engancha desde el primer minuto: la tensión no se escucha, se percibe.

Qué pasará hoy en La Promesa

En el capítulo de hoy, el palacio se convierte en un tablero donde cada personaje intenta proteger lo que considera propio, aunque tenga que hacerlo a costa de entender mal a alguien o de callar lo que sabe. La jornada arranca con momentos cargados de formalidad, pero rápidamente la conversación toma un rumbo más comprometido: aparecen roces, sospechas y la sensación de que hay información que no termina de salir a la luz.

A medida que avanzan las escenas, los vínculos dentro de la familia y el entorno cercano se tensan. Puede que alguien busque imponer su criterio, o que una situación obligue a replantearse una promesa o un compromiso previo. Sin que el drama se apague ni un segundo, también se abren pequeñas ventanas hacia la emoción: miradas que duran un segundo más, gestos que dicen lo que las palabras no se atreven a expresar.

En definitiva, la intriga gana terreno y todo apunta a que las decisiones de hoy tendrán consecuencias inmediatas en el clima del palacio. Si llevas días siguiéndola, no te extrañará: aquí cada episodio añade una capa más al misterio.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE en su horario habitual de las 17:25, este jueves 23 de abril de 2026. Si te lo pierdes, revisa la disponibilidad en la plataforma o programación asociada a la cadena, pero mantente atento: lo mejor suele llegar en los momentos en los que menos parece pasar nada.

Cierre: Hoy, el palacio andaluz vuelve a exigir cuentas —aunque nadie quiera hacerlo en voz alta—. ¿Te lo vas a perder?