El capítulo de Valle Salvaje emitido el miércoles 30 de septiembre de 2026 (La 1, 16:30) sitúa a Bárbara en un gran baile de la Corte donde conocerá a un misterioso muchacho y coloca a Mercedes y Victoria bajo la sospecha por la desaparición de Dámaso, según el avance publicado en RTVE.es.

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Qué pasará hoy en Valle Salvaje

El avance de RTVE.es describe la invitación de Bárbara al baile de la Corte como un punto de inflexión: el encuentro con ese joven podría abrir una nueva línea sentimental y alterar su posición social dentro del entorno rural que plantea la serie.

RTVE.es también señala que las dudas en torno a Mercedes y Victoria por la desaparición de Dámaso se intensifican. Esas sospechas, según el avance, podrían empujarlas a tomar una decisión drástica en un contexto en el que las alianzas ya muestran desgaste.

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En el plano afectivo, el avance recoge la confesión de Manuela a su padre: admite estar enamorada de Alejo. RTVE.es apunta que esa declaración podría tener consecuencias negativas para la pareja y añadir tensión a la trama.

En Ceuta la emisión de La 1 se recibe por TDT y el capítulo podrá seguirse también en la web de RTVE, manteniendo el horario habitual de tarde para los seriales de la cadena.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE.

Horario habitual: 16:30.

Día: miércoles 30 de septiembre de 2026.

El avance de RTVE.es plantea un episodio marcado por la aparición pública de Bárbara en el baile y por el aumento de las sospechas alrededor de personajes claves; en ambos frentes, cada decisión puede provocar efectos inmediatos en el círculo más cercano.

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