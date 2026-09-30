La 1 / TVE emite un triple estreno de La Promesa el miércoles 30 de septiembre de 2026; el primer episodio, el 917, arrancará a las 18:35 (hora peninsular, CEST), según el avance de prensa.

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La trama sitúa el momento clave en la boda de Curro y Ángela, pero la ceremonia se ve condicionada por revelaciones que llegan justo antes de los votos.

Qué pasará hoy en La Promesa

Según el avance difundido por prensa, Curro descubrirá antes de pasar por el altar una verdad relacionada con la muerte de Jana, un giro que le obligará a replantearse si puede casarse con Ángela. El mismo avance indica que el gran secreto de Leocadia quedará al descubierto en esta tanda de capítulos, lo que añade presión sobre la familia y el entorno del palacio.

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El conflicto no solo afecta a lo emocional: el descubrimiento de Curro condiciona el sentido del enlace y las decisiones inmediatas en el palacio, y el avance apunta a consecuencias que se irán desplegando a lo largo de los tres capítulos programados.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE.

Horario habitual: 17:25.

Este miércoles 30 de septiembre de 2026: la programación de la serie incluye triple capítulo de estreno y, según el avance de prensa, el primer episodio especial (917) comienza a las 18:35. (Fuente: avance real extraído de prensa; la cadena y el contenido quedan sujetos a la parrilla de RTVE).

En Ceuta, como en el resto de la península, la emisión seguirá el horario peninsular (CEST); los seguidores locales podrán verlo en La 1 según la programación indicada.

Con la boda en el centro de la escena y secretos que emergen en el último tramo, La Promesa llega este miércoles a Ceuta con la promesa de respuestas y decisiones que afectarán directamente a sus protagonistas.

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