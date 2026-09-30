David Janer se incorpora a Sueños de Libertad como José Manuel García Fuentes en el capítulo que Antena 3 emite el miércoles, 30 de septiembre de 2026, según el avance de prensa.

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El episodio centra su conflicto en un descubrimiento de Begoña sobre Gabriel, que actúa como motor de la trama.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

En el capítulo de miércoles, 30 de septiembre de 2026, la acción transcurre en la fábrica perfumera y gira en torno a la reacción de los protagonistas tras el hallazgo de Begoña. El avance publicado no detalla en qué consiste ese descubrimiento ni sus consecuencias inmediatas, pero lo sitúa como elemento que puede modificar las relaciones entre los personajes.

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Junto a esa línea, la tercera temporada incorpora nuevos rostros. El texto de avance menciona la llegada de David Janer como amigo de Pablo, un arquitecto que entra en la fábrica y cuya presencia puede alterar las tensiones laborales y familiares. El mismo avance cita también a Almagro San Miguel (como Hugo Brossard) y a otros refuerzos del elenco: Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau y Javier Lar, sin precisar el papel concreto de cada uno en este capítulo.

La combinación del descubrimiento sobre Gabriel y la llegada del arquitecto vinculado a Pablo dibuja un episodio orientado a intensificar el conflicto cotidiano en la saga perfumera.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3.

Horario habitual: 15:45.

Fecha: miércoles, 30 de septiembre de 2026.

Para los ceutíes, el capítulo podrá seguirse en la franja habitual de sobremesa en Antena 3.

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