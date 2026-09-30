España inicia este miércoles 30 de septiembre un cambio meteorológico condicionado por el avance de un frente atlántico que dejará precipitaciones, tormentas y un descenso térmico en el norte y oeste. Pese al ambiente más fresco, puntos del sur mantendrán temperaturas superiores a los 30 grados.

España afronta este miércoles 30 de septiembre un nuevo cambio en la situación meteorológica tras varios días marcados por temperaturas excepcionalmente altas. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) contempla una jornada inestable debido al avance de un frente atlántico que traerá lluvias, tormentas y un descenso de los termómetros. Esta evolución coincide con el análisis del divulgador Jorge Rey, quien también ha fijado este miércoles como una fecha clave dentro de la llegada del primer episodio de características plenamente otoñales. No obstante, el comportamiento del tiempo mostrará un notable contraste regional, ya que el ambiente más fresco y la necesidad de recurrir al paraguas en la mitad norte convivirán con registros todavía cálidos en el sur peninsular.

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La AEMET advierte de que el frente atlántico irá penetrando desde el oeste, favoreciendo un aumento progresivo de la nubosidad hasta dejar cielos muy nubosos o cubiertos en amplias zonas de la Península, con mayor incidencia durante la segunda mitad del día. Las precipitaciones serán más continuadas en el Cantábrico oriental y el Pirineo occidental, al tiempo que Galicia y el oeste del Sistema Central también recibirán acumulados de lluvia.

La inestabilidad meteorológica será especialmente acusada en puntos del nordeste peninsular. La agencia estatal contempla la posibilidad de que las lluvias alcancen intensidad fuerte o muy fuerte en determinados sectores, registrándose asimismo tormentas en áreas del este de Castilla-La Mancha y en la Ibérica sur. En el litoral y prelitoral catalán persiste de igual modo el riesgo de episodios de precipitaciones intensas. A su vez, el viento ganará protagonismo a lo largo de la jornada, esperándose rachas fuertes o muy fuertes en zonas expuestas.

Por su parte, Jorge Rey ha coincidido en señalar la jornada de este miércoles 30 como un momento determinante en la evolución del tiempo. El joven divulgador ha calificado la situación como la llegada de «el primer frente otoñal del año», prestando especial atención al intervalo comprendido entre la tarde del miércoles y el jueves, periodo en el que situó las mayores acumulaciones de agua en las regiones del norte y noroeste. Si bien las estimaciones de Jorge Rey convergen en este caso con el escenario previsto por los modelos numéricos y la predicción oficial de la AEMET —donde el calor cede paso a las lluvias—, sus pronósticos articulados sobre el método tradicional de las cabañuelas carecen del rigor y aval científico de los análisis elaborados por la AEMET mediante modelos profesionales.

El cambio de tiempo no se manifestará de manera uniforme en toda la geografía española. Pese a la bajada generalizada de las temperaturas respecto a las cifras registradas durante el reciente episodio cálido, diversos puntos del sur del país continuarán sobrepasando los 30 grados este miércoles. Capitales como Sevilla, Córdoba o Badajoz se situarán entre los núcleos con los registros máximos más elevados de la jornada, en contraste con el ambiente significativamente más fresco del centro y norte peninsular.

En el caso de Madrid, la AEMET prevé valores térmicos más acordes a la época del año, alejados de las marcas extremas de días anteriores. Mientras que el descenso de los termómetros resultará claramente perceptible en el oeste y el norte, el área mediterránea y buena parte del sur conservarán un ambiente de temperaturas relativamente suaves o cálidas.