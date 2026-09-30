El tenista ha iniciado acciones legales contra su exmujer tras la admisión a trámite de una demanda en la que aporta un voluminoso expediente con sus intervenciones mediáticas. El deportista adopta esta medida tras años de declaraciones públicas y con el propósito de proteger a su entorno familiar.

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El tenista Feliciano López ha demandado a su exmujer, Alba Carrillo, por una presunta vulneración del derecho al honor y a la intimidad. Según la información expuesta por la periodista Paloma García-Pelayo en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3, el juzgado ha admitido a trámite esta semana la demanda que el deportista interpuso durante el presente verano. La medida judicial responde a la reiteración de comentarios e intervenciones públicas realizadas por la colaboradora de televisión a lo largo del tiempo.

Fuentes cercanas al tenista señalan que la demanda presentada ante la justicia destaca por su carácter voluminoso, al incluir una recopilación detallada de las declaraciones vertidas por la modelo en diversos medios de comunicación. El origen del procedimiento legal se fundamenta en los continuos calificativos que la modelo ha dedicado al deportista en el ámbito público, entre los que figuran expresiones como «papanatas», «patético» o «infiel».

El motivo que ha llevado a Feliciano López a demandar a su exmujer, Alba Carrillo.



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De acuerdo con lo expuesto en el citado espacio televisivo, el tenista sopesaba desde hacía tiempo la posibilidad de emprender acciones legales ante el volumen de manifestaciones públicas vertidas sobre su persona. La determinación de acudir a los tribunales responde al deseo de poner fin a esta situación y fijar un límite manifiesto, motivado por el respeto hacia su actual esposa, Sandra Gago, y los dos hijos en común del matrimonio.

Por el momento, la demandada, Alba Carrillo, no habría recibido la notificación formal del escrito de demanda remitido por el juzgado. Asimismo, la modelo no se ha pronunciado públicamente en relación con la información revelada sobre el inicio de este proceso judicial.