El avance de El Mundo para los capítulos del 21 al 25 de septiembre sitúa a Genaro en la Casa Pequeña, anuncia el bautizo de Lucas y María y recoge una amenaza de don Hernando dirigida a Alejo. El viernes 25 de septiembre de 2026 el episodio combina celebración y tensión.

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Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Según el avance publicado por El Mundo, la presencia de Genaro en la Casa Pequeña reapertura conflictos en ese núcleo familiar. La aparición del personaje actúa como detonante en una trama marcada por relaciones tensas entre los habitantes de la casa.

Rafael y Rosalía celebran el bautizo de Lucas y María. La ceremonia introduce un elemento público en la narrativa y puede cambiar la dinámica entre familias y vecinos.

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Al mismo tiempo, el avance recoge una amenaza explícita de don Hernando hacia Alejo: si Alejo no cumple con Manuela, don Hernando promete destruirlo. Ese ultimátum sitúa a Alejo ante una decisión con consecuencias personales y para su entorno.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Valle Salvaje se emite en La 1 / TVE a las 16:30 (viernes, 25 de septiembre de 2026).

Los espectadores en Ceuta podrán seguir el capítulo en La 1 a la hora habitual.

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