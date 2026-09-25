El viernes 25 de septiembre de 2026 Antena 3 emite un nuevo capítulo de Sueños de Libertad: Gabriel aprovecha la junta de accionistas para impulsar la modernización de la fábrica y Beatriz comunica a Begoña que ha decidido no abortar.

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Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

La serie, ambientada en la Toledo de los años 50, abre el episodio con la ofensiva de Gabriel dentro del negocio familiar. Según el avance difundido por Antena 3, presenta en la junta una propuesta para modernizar la fábrica, actualizar la imagen corporativa y revisar las instalaciones. La iniciativa no se limita a aspectos operativos: en la trama las decisiones empresariales repercuten en el equilibrio familiar y en el control del negocio. La junta funciona como escenario para que Gabriel marque el ritmo y muestre hasta dónde quiere llegar.

Según el mismo avance, Beatriz comparte con Begoña que ha decidido no abortar, situando el conflicto en el terreno íntimo y de las relaciones domésticas.

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El capítulo reúne así dos frentes: el corporativo, con Gabriel empujando cambios en la fábrica, y el personal, con la decisión de Beatriz sobre su embarazo. Ambos hilos tensan las relaciones internas y condicionan el futuro de la saga perfumera.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3.

Horario habitual: 15:45.

Día: viernes 25 de septiembre de 2026.

El episodio se podrá seguir a través de las plataformas habituales de la cadena. En Ceuta, la emisión podrá verse por Antena 3 en su programación de tarde.

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