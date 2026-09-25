El cantante ha valorado en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ la nueva cuantía fijada, tras solicitar la Fiscalía un incremento hasta los 2.000 euros mensuales debido al ajuste de sus ingresos actuales.

El cantante Omar Montes ha expresado públicamente su postura respecto al reciente fallo legal que modifica la pensión de manutención de su hijo mayor, Omar Jr. Tras conocerse este 7 de septiembre el dictamen sobre la revisión de las medidas económicas de su primogénito, el artista intervino en el programa Y ahora Sonsoles para exponer su punto de vista ante la cifra que deberá abonar mensualmente a la madre del menor, Nuria Hidalgo.

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El origen de este procedimiento legal se remonta al nacimiento del menor en 2012. Tras la separación de la pareja, se estableció una cuantía inicial de 400 euros mensuales en concepto de pensión alimenticia. Sin embargo, el notable crecimiento en la trayectoria profesional del artista —que ha alcanzado cotas de repercusión con hasta dos millones de escuchas en la plataforma Spotify— provocó que la Fiscalía solicitase un ajuste acorde a sus ingresos presentes, fijando la suma en 2.000 euros mensuales, además de la cobertura del seguro médico y los gastos extraordinarios.

Durante su intervención televisiva, Omar Montes manifestó su desacuerdo con la fórmula establecida para el abono de dicha suma. El intérprete explicó que su voluntad inicial consistía en mantener la asignación que percibía la madre y destinar el resto del importe a un fondo común a nombre del menor. «Yo prefería ingresarle, en vez de 2.000 a la madre, 3.000 a él en un fondo común, ahí para que, cuando él tenga 18 años, que lo saque y ahí tenga más pasta. Pero no sé, parece que prefiere que los 2.000 se los ingrese a ella en vez de los 3.000 al niño», declaró el artista en el espacio conducido por Sonsoles Ónega.

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Omar Montes, tras la sentencia de manutención: "Prefería ingresarle 3.000 euros a mi hijo directamente, en vez de los 2.000 a ella".



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El cantante remarcó que su intención principal radicaba en asegurar los recursos del menor para cuando alcance la mayoría de edad, garantizando así su independencia económica futura. «Yo quiero ingresárselo a mi hijo en una cuenta para que, cuando sea mayor, él tenga para comer, tenga sus cosas. Aunque nunca le va a faltar de nada, pero que tenga su dinerito para lo que él quiera. Pero bueno, parece ser que lo que yo quiero, pues da igual», aseveró durante la entrevista.

En este sentido, Montes argumentó que su propuesta contemplaba seguir transfiriendo a Hidalgo la cantidad estipulada con anterioridad, destinando el remanente de la pensión actualizada a la cuenta bancaria del hijo de ambos. «Yo le puedo dar a ella lo que le estaba dando, que eran 600 euros, y en vez de ingresarle los 2.000, pues lo otro que resta, en una cuenta para el niño, pero no, no, quiere todo para ella. Pues no sé qué voy a hacer, si hacen lo que les da la gana conmigo», concluyó el cantante.

Por su parte, la representación del programa detalló el contexto profesional y laboral de Nuria Hidalgo, quien se desempeña como azafata con una retribución mensual de 4.000 euros fijos más dietas. Según se expuso en Y ahora Sonsoles, la solicitud de revisión planteada por la madre del menor no ha respondido a conflictos previos —puesto que nunca antes había iniciado acciones legales tras la separación—, sino al objetivo de que el primogénito disponga de las mismas condiciones económicas que el resto de los hijos del artista tras la evolución de su estatus patrimonial.