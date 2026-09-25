La cantante colombiana anuncia la incorporación de Yerai Cortés, J Noa o Tommy Blanco para las actuaciones previas en el espacio Es Latina, cuyo horario de apertura se adelantará a las 13:00 horas.

La artista colombiana Shakira ha dado a conocer el catálogo de interpretes y formaciones musicales que formarán parte de la oferta cultural programada durante el segundo fin de semana de su residencia en Madrid. Los distintos invitados participarán en el denominado espacio Es Latina, un certamen de formato reducido habilitado en el recinto secundario del evento para amenizar las horas previas a la salida de la cantante al escenario principal dentro de la ciudad temática bautizada como Shak City.

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Entre las principales novedades comunicadas para esta nueva tanda de actuaciones destaca la presencia del guitarrista y cantaor español Yerai Cortés, figura de referencia en el ámbito del flamenco contemporáneo. El propio artista valoró su incorporación al cartel a través de sus redes sociales tras hacerse oficial su participación en este ciclo de conciertos.

Cartel de actuaciones e invitados en la sala Por Occident

La nómina de participantes para este segundo fin de semana se completa con una selección variada de intérpretes que abarca a J Noa, Juan Pablo Vega, Tommy Blanco, Juicy Bae, Nico, You Wanted a Hit!, Ángeles Toledano, Cantamara y Drummie. Toda esta programación musical se desarrollará de forma específica en la sala Por Occident, una de las siete áreas de las que consta el recinto complementario al escenario central.

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De forma paralela a las actuaciones de los cantantes y grupos confirmados, la oferta del reciento incluirá la participación de diversos disc-jockeys y agrupaciones orquestales encargados de amenizar la jornada. Entre los profesionales y conjuntos anunciados figuran Lacucaracha, Anthonius B2B Dudier, Cadiwoman, M8nse y Sandunguera, junto a otros artistas que completarán la ambientación sonora del espacio.

Ampliación del horario de acceso al recinto

Con el objetivo de facilitar la asistencia del público a este conjunto de actuaciones, la propia Shakira ha anunciado a través de su cuenta oficial de Instagram una modificación en los horarios de apertura del espacio. A tenor de la respuesta de los asistentes en las fechas previas, la organización ha fijado el acceso al recinto a partir de las 13:00 horas, permitiendo la estancia de los seguidores en esta zona hasta las 00:15 horas.