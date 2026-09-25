El concursante recriminó a su compañera la comparación de sus lágrimas con un juguete infantil y acusó a la colaboradora de mantener una doble actitud en el concurso.

El desarrollo de la última gala de ‘Supervivientes All Stars’ dejó un momento de elevada tensión en la palapa a raíz del enfrentamiento directo entre Asraf Beno y Rosa Benito. El origen del conflicto se sitúa en los comentarios realizados por la colaboradora respecto a un episodio de llanto del concursante en la playa, situación que ya había sido abordada con anterioridad por otros participantes del programa, entre ellos Marta Peñate.

Lee tambien: ‘Supervivientes All Stars 3’ despide a su segunda expulsada y conforma su nueva lista de nominados

Durante el transcurso del programa, se dio a conocer la descripción expresada por Rosa Benito sobre la reacción emocional de Beno, a quien comparó con «las muñecas esas que tenía mi hija cuando era pequeña, que le apretaba la barriga y se ponían a llorar», en una referencia explícita a la popular muñeca Baby Mocosete. Al tener conocimiento de estas palabras, el participante expresó su malestar en pleno directo ante sus compañeros y la audiencia.

Lee tambien: Asraf Beno se salva de la expulsión en ‘Supervivientes All Stars 3’ tras dar marcha atrás a su protocolo de abandono

Reproches en directo y acusaciones de falsedad

Visiblemente dolido por la comparación realizada por Benito, Asraf Beno quiso ofrecer su versión de lo sucedido en la playa para desmentir que se tratara de una actuación orquestada para captar la atención del público. Durante su intervención, el concursante afeó la falta de empatía de su compañera manifestando: «A lo mejor lo estoy pasando mal y, en vez de criticarme, podrías haberme dado un abrazo».

El punto central del reproche de Beno se enfocó en el comportamiento de la colaboradora cuando no se encuentra ante la presencia de las cámaras. El participante denunció públicamente una supuesta duplicidad en el trato recibido por parte de Benito, señalando que en la palapa se expresaba de una forma y en el resto de la convivencia lo hacía de otra. «Porque a mí me hablas de una manera en la palapa y de otra manera aquí», aseveró el concursante antes de sentenciar: «Si tú me hablas con dos caras, es que es falso. Rosa, no me está gustando tu juego, la verdad».

La decepción de Asraf con Rosa Benito al descubrir lo que ha dicho de él: "No me está jugando tu juego, no entiendo nada" #SVGala3https://t.co/EoZBKktjHx — Supervivientes (@Supervivientes) September 24, 2026

Disculpas y rectificación en la palapa

Ante las recriminaciones vertidas por Beno en presencia de los demás integrantes de la expedición, Rosa Benito optó por dar un paso atrás en su postura. La colaboradora aceptó el malestar provocado en su compañero y ofreció sus disculpas públicas en la palapa, aunque matizó que sus palabras respondían a la interpretación personal que había extraído de los hechos.

«Pues si no te ha gustado, te pido perdón, pero esa es la percepción que yo he tenido», reconoció la participante, dando por finalizado el intercambio de pareceres y rebajando la tensión generada durante la emisión del programa.