La colaboradora reaparece en la cadena tres años después con un contenido grabado y una posterior visita al plató prevista para el 2 de octubre.

Telecinco ha avanzado los detalles del regreso de Belén Esteban a la cadena tres años después de la cancelación del espacio ‘Sálvame’ y de la restricción aplicada a varios de sus antiguos colaboradores. La cadena ha optado por articular el retorno de la tertuliana a través del programa ‘De Viernes’, producido por Mandarina, mediante una estrategia de emisión dividida en dos entregas que comenzará con la proyección de una entrevista grabada bajo el formato de ‘scoop’.

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La primera parte de esta intervención se emitirá este viernes a partir de las 23:00 horas, tras la emisión de una nueva entrega de ‘First Dates’, ajustándose al recorte de horario habitual del formato presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. En este primer bloque grabado, Belén Esteban aborda aspectos de la relación con su hija y con Jesulín de Ubrique tras las recientes manifestaciones públicas de Juls Janeiro durante el verano, aportando documentación para fundamentar sus afirmaciones y reaccionando a las intervenciones de figuras del entorno familiar como María José Campanario o Beatriz Trapote.

La segunda fase de este regreso se materializará el viernes 2 de octubre, fecha en la que Belén Esteban acudirá presencialmente al plató del programa para encontrarse con tertulianos del espacio y antiguos compañeros como Lydia Lozano, Terelu Campos, Antonio Rossi, José Antonio León y Ángela Portero.

Reacciones en directo y análisis de ‘Supervivientes All Stars’

La emisión del ‘scoop’ contará con la presencia en el plató de Beatriz Trapote, quien intervendrá en directo para responder a las declaraciones de Belén Esteban referidas a su persona y a su marido, Víctor Janeiro. La periodista participará en la mesa de debate del programa para valorar el contenido de la entrevista grabada junto al resto de los colaboradores del espacio.

Posteriormente, Trapote se incorporará a la sección dedicada a analizar la actualidad de ‘Supervivientes All Stars’, donde abordará los últimos acontecimientos del concurso junto a Isa Pantoja, Rosario Mohedano y Carlos Corbacho, centrándose de manera particular en la situación que atraviesa el concursante Asraf Beno tras sus desavenencias con el resto de su equipo.