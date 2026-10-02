El FC Barcelona afronta su segundo desplazamiento del curso continental en la tercera jornada de la Euroliga 2026-27. El equipo barcelonista rinde visita al Besiktas turco en una cita clave para la clasificación europea que medirá el rendimiento de ambos conjuntos en este inicio del campeonato. El encuentro se disputará en el pabellón BJK Akatlar Arena de la ciudad de Estambul.

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El choque entre turcos y catalanes medirá la progresión de la plantilla en una de las canchas más exigentes del baloncesto europeo. Los aficionados que deseen conocer todos los detalles sobre el horario del choque, así como los canales de televisión y las opciones en plataforma digital para seguir la retransmisión en vivo, disponen de toda la información confirmada para el seguimiento del evento en directo.

Horario del encuentro entre el Besiktas y el Barcelona

El partido correspondiente a la jornada 3 de la fase regular de la Euroliga 2026-27 entre el Besiktas y el Barcelona se disputa este viernes, 2 de octubre, en territorio otomano. La hora fijada para el salto inicial del balón en la pista del BJK Akatlar Arena son las 19:00 horas.

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La expedición azulgrana se desplaza a Estambul con el objetivo de sumar una victoria a domicilio en un escenario de elevada presión ambiental. El inicio del choque a las 19:00 horas abre la jornada de compromisos europeos del viernes para la representación de los clubes españoles en la Euroliga.

Dónde ver en directo por TV y ‘online’ el Besiktas – Barcelona

La retransmisión en directo del enfrentamiento entre el Besiktas y el FC Barcelona correrá a cargo de la plataforma de contenidos audiovisuales Movistar+. La cadena encargada de emitir el encuentro ofrecerá el desarrollo del duelo con la narración de dos de sus comunicadores habituales para el seguimiento del baloncesto continental.

Los abonados a la citada plataforma podrán seguir el choque a partir de las 19:00 horas a través de sus canales temáticos de deportes, así como mediante las aplicaciones para dispositivos móviles, tabletas y televisores inteligentes de Movistar+. La cobertura en vivo permitirá seguir todas las incidencias, las estadísticas en tiempo real y las sensaciones del enfrentamiento de la jornada 3 de la Euroliga 2026-27.