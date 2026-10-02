Novak Djokovic afronta este viernes 2 de octubre los octavos de final del China Open 2026 en Pekín. El tenista de Belgrado regresa al torneo ATP 500 que inaugura la gira asiática de pista dura once años después de su última participación, buscando afianzar sus sensaciones sobre una superficie donde se siente cómodo. Tras superar en la primera ronda al portugués Nuno Borges, el serbio se mide al tenista local Yunchaokete Bu por una plaza en la siguiente ronda del cuadro.

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Horario del partido entre Yunchaokete Bu y Novak Djokovic en el China Open

El encuentro correspondiente a los octavos de final del China Open 2026 entre Yunchaokete Bu y Novak Djokovic se disputa este viernes 2 de octubre. La organización del torneo de Pekín ha programado el enfrentamiento en el turno de tarde de la pista central, por lo que el choque no comenzará antes de las 14:30 horas en horario peninsular español.

El tenista de Belgrado acude a esta cita con la intención de mantener la dinámica positiva tras imponerse en su debut en el cuadro a Nuno Borges por un marcador de 6-3 y 7-6(2). Djokovic pretende recuperar la senda de la victoria después de haber sufrido eliminaciones tempranas en sus compromisos anteriores, como la encajada en el torneo de Cincinnati frente a Thiago Agustín Tirante y la derrota en la ronda inicial del US Open contra Mariano Navone con un resultado de 6-7(5), 7-5, 6-4, 2-6 y 1-6.

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En la capital china, el jugador de Belgrado ostenta un registro histórico impecable de 30 victorias y ninguna derrota, una trayectoria en la que ha conseguido proclamarse campeón en seis ocasiones (2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015). Estos antecedentes aportan un notable margen de confianza al sexto cabeza de serie del torneo en sus actuaciones sobre pista dura.

Dónde ver el cruce entre Djokovic y Bu por televisión y ‘online’ en directo

El duelo entre Novak Djokovic y Yunchaokete Bu podrá seguirse en directo por televisión y en ‘online streaming’ en España a través de la plataforma Movistar Plus, que retransmite la competición a través de sus diversos canales deportivos habilitados para la cobertura de la gira asiática de la ATP.

Su rival en octavos de final, el chino Yunchaokete Bu, se ha clasificado para esta ronda tras vencer en su partido de primera ronda al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 6-2, 5-7 y 6-4. El tenista local aterriza en Pekín tras completar una destacada actuación en el US Open, torneo en el que accedió como ‘lucky loser’ y venció a Rafael Jódar por 6-2, 6-1 y 6-1 antes de caer frente a Michael Zheng, y tras alcanzar la ronda de cuartos de final en el torneo de Hangzhou superando a Zheng y a Kamil Majchrzak.

El choque de este viernes supone el primer enfrentamiento oficial en el circuito profesional entre Novak Djokovic y Yunchaokete Bu, puesto que ambos tenistas no se han medido nunca en el cara a cara previo. El jugador chino buscará valerse del respaldo del público local para intentar frenar la racha invicta del tenista serbio en el torneo pequinés.