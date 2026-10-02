El Campeonato del Mundo de MotoGP entra en su fase decisiva con el inicio de la periplo transoceánico que arranca con la disputa del Gran Premio de Japón 2026. Del 2 al 4 de octubre, el Mobility Resort Motegi acoge la decimosexta prueba de la temporada en un escenario marcado por la diferencia horaria, circunstancia que condicionará las rutinas de los seguidores españoles para el seguimiento en directo de la competición en pista. La cita representa el primer hito del tramo asiático y oceánico antes del retorno del certamen a tierras europeas para su desenlace definitivo.

Lee tambien: Guía de la Laver Cup 2026: fechas, horarios, enfrentamientos y dónde ver en TV el torneo en Londres

La prueba cobra una especial trascendencia deportiva por el aprietado escenario que presenta la tabla de clasificación. Jorge Martín desembarca en tierras niponas ocupando la primera posición del Mundial, con un colchón de 12 puntos de ventaja sobre Marc Márquez. A su vez, Marco Bezzecchi se mantiene en la pelea por la zona alta situado a 42 puntos de la cabeza. La estrecha diferencia en la puntuación convierte cada sesión cronometrada y cada tanda de vueltas en un factor determinante para el devenir del campeonato.

Programa oficial y cronograma de sesiones en el Mobility Resort Motegi

El desarrollo de la actividad sobre el trazado japonés comenzará este viernes 2 de octubre. La categoría reina inaugurará su rodaje con la primera tanda de entrenamientos libres (FP1) fijada para las 03:45 horas. Posteriormente, la sesión de Práctica se celebrará a las 08:00 horas, ambos datos en horario peninsular español. Esta última manga resulta fundamental en el esquema del fin de semana, al dictaminar qué diez pilotos logran el pase directo a la segunda ronda de la clasificación (Q2) del sábado.

Lee tambien: Márquez y Martín se juegan el trono de MotoGP: el Mundial revive con una batalla histórica tras la mayor remontada jamás vista

La jornada del sábado 3 de octubre concentrará las sesiones de lucha por la pole position y el primer reparto de puntos de la cita. El programa de MotoGP se abrirá con los entrenamientos libres 2 (FP2) a las 03:10 horas, para dar paso de forma inmediata a la tanda de Q1 a las 03:50 horas y a la definitiva Q2 a las 04:15 horas. La primera prueba puntuable llegará a las 08:00 horas con la disputa de la carrera Sprint de MotoGP, programada a una distancia de 12 vueltas al trazado de Motegi.

El domingo 4 de octubre se llevará a cabo la jornada principal del Gran Premio. Tras una breve toma de contacto en el Warm Up de diez minutos reservado para MotoGP a las 02:40 horas, las tres categorías disputarán sus respectivas carreras:

Carrera de Moto3: 04:00 horas (programada a 17 vueltas).

04:00 horas (programada a 17 vueltas). Carrera de Moto2: 05:15 horas (programada a 19 vueltas).

05:15 horas (programada a 19 vueltas). Carrera de MotoGP: 07:00 horas (programada a 24 vueltas).

Cobertura televisiva y plataformas de emisión en directo en España

Las emisiones para seguir toda la actividad en el circuito de Motegi se concentrarán a través de las plataformas con derechos de retransmisión en territorio español. La señal de DAZN ofrecerá la totalidad de las sesiones de entrenamientos, clasificaciones y pruebas de las tres categorías en competición —MotoGP, Moto2 y Moto3—.

Asimismo, el canal especializado DAZN MotoGP forma parte de la oferta televisiva integrada dentro del operador Movistar Plus+. De esta manera, los abonados de la plataforma que cuenten con el paquete correspondiente en su suscripción podrán acceder a la señal en directo del canal para seguir íntegramente la programación prevista durante el fin de semana en Japón.