Francia e Italia se citan este viernes 2 de octubre en el Stade de France de Saint Denis para disputar la tercera jornada de la UEFA Nations League. El encuentro entre ambos combinados representa un clásico del fútbol europeo al que la selección francesa llega situada en la primera posición de su grupo con pleno de triunfos. Por su parte, la selección italiana afronta el choque con la necesidad de no descolgarse de la pelea por la segunda plaza de la clasificación. El enfrentamiento contará además con el aliciente del debut de Zinedine Zidane como seleccionador galo ante su afición, en una jornada donde la representación arbitral correrá a cargo del colegiado español Jesús Gil Manzano en el campo y de Guillermo Cuadra Fernández en la sala del VAR.

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Horario y dónde ver por televisión en directo el Francia contra Italia

El choque internacional entre franceses e italianos dará comienzo a partir de las 20:45 horas en el recinto de Saint Denis. Para los aficionados que deseen seguir el evento en España, el partido se retransmitirá en directo y en abierto a través de las pantallas de La 1 de Televisión Española y mediante la plataforma digital RTVE Play. Asimismo, la retransmisión televisiva estará disponible para los usuarios de la plataforma DAZN.

La selección francesa afronta esta cita tras haber firmado un inicio positivo en el ciclo de Zinedine Zidane al frente del banquillo. El equipo galo acumula dos victorias en los dos encuentros disputados hasta la fecha en esta fase de grupos de la Nations League. En su debut, Les Bleus se impusieron a domicilio frente a Turquía con un resultado de 0-1 gracias a un tanto de Kylian Mbappé. Posteriormente, el conjunto dirigido por el exentrenador del Real Madrid repitió ese mismo marcador de 0-1 en su visita a Bélgica, donde un disparo ajustado al poste de Michael Olise —quien saltó al terreno de juego desde el banquillo a falta de quince minutos para la conclusión— aseguró los tres puntos para el combinado francés.

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Bajas destacadas y alineaciones probables en el Stade de France

El esquema de Zinedine Zidane llegará con importantes novedades y condicionado por las ausencias de varios futbolistas habituales. A las bajas ya confirmadas en esta ventana internacional de Ibrahima Konaté, William Saliba y Warren Zaïre-Emery, se suma la de su máxima figura, Kylian Mbappé, quien sufrió una lesión durante el primer partido de la concentración y ya ha regresado a Madrid. Ante esta coyuntura, la alineación probable de Francia se estructuraría con un sistema 4-3-3 formado por Maignan en la portería; Kalulu, Upamecano, Lacroix y Truffert en la línea defensiva; Cherki, Koné y Rabiot en la medular; y un tridente de ataque compuesto por Olise, Dembélé y Doué.

Por su parte, la Italia dirigida por Roberto Mancini busca consolidar su reacción tras un inicio irregular en la competición. El conjunto transalpino arrancó la fase de grupos cayendo derrotado en casa por 0-2 ante Bélgica, aunque logró rehacerse en la siguiente jornada al golear a Turquía a domicilio por 1-4, con dianas de Bastoni, Frattesi, Kayode y Pio Esposito. La principal ausencia en el cuadro italiano es la de Giacomo Raspadori, lesionado en el compromiso disputado en tierras turcas, lo que abre la puerta de la titularidad a varios de los diez futbolistas descartados que permanecieron ejercitándose en la sede de Coverciano en lugar de viajar a Bursa.

A falta de confirmación oficial, el once probable de Italia para medirse a Francia estaría integrado bajo un 4-3-3 con Donnarumma bajo palos; Kayode, Mancini, Bastoni y Calafiori en la zaga; Barella, Fagioli y Tonali en el centro del campo; y una línea ofensiva formada por Salvatore Esposito, Pio Esposito y Cambiaghi. El equipo italiano afronta el reto de mejorar sus registros defensivos como visitante, habiendo logrado mantener la portería a cero únicamente en uno de sus últimos siete desplazamientos oficiales.