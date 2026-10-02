Los ministros Bolaños, Puente, Marlaska y Cuerpo, junto al jefe de gabinete Diego Rubio, mantuvieron contactos de urgencia tras la negativa unánime de Junts a apoyar las medidas en el Congreso.

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Madrid | El Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado su punto de máximo colapso parlamentario. La cúpula política de Moncloa mantuvo intensas consultas durante la madrugada para analizar la disolución inmediata de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Las deliberaciones del círculo de máxima confianza del presidente se produjeron a pocas horas de que el Pleno del Congreso vote —y previsiblemente tumbe— los dos Reales Decretos-ley de vivienda aprobados por el Ejecutivo tras la conmoción social generada por el ‘caso Maricarmen’.

Según ha revelado OKDIARIO, el debate interno se desencadenó tras confirmarse la decisión unánime de la ejecutiva de Junts per Catalunya de votar en contra de ambas normas. En las conversaciones nocturnas participaron los ministros Félix Bolaños (Justicia y Relaciones con las Cortes), Óscar Puente (Transportes), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Carlos Cuerpo (Economía), junto al jefe de gabinete de la Presidencia, Diego Rubio. La incógnita estriba en si conviene precipitar el paso por las urnas de inmediato o intentar estirar una legislatura lastrada por la parálisis legislativa.

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La ruptura de la mayoría de investidura

El giro estratégico de Moncloa responde al agotamiento de la aritmética parlamentaria. La posición inflexible de los siete diputados de Carles Puigdemont, sumada a los votos en contra de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, otorga al bloque del ‘no’ una mayoría de 179 escaños, frente a los 171 que reúne la coalición gubernamental junto a sus socios habituales de la izquierda.

Desde Junts, su portavoz Míriam Nogueras condicionó cualquier negociación a la retirada previa de los decretos y la elaboración de un nuevo texto desde cero, advirtiendo de que la formación no tiene «miedo a quemarse» con tal de defender sus postulados sobre la propiedad privada y la oferta inmobiliaria. Pese a que el Gobierno rechazó retirar las iniciativas del orden del día, fuentes del Ejecutivo admiten por primera vez de forma abierta la vulnerabilidad de la legislatura: «Ya no descartamos nada».

La prerrogativa constitucional para decretar el final anticipado de las Cortes y fijar la fecha del nuevo proceso electoral corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien debe sopesar si mantiene su compromiso público de agotar el mandato hasta 2027 o disuelve el Parlamento ante la quiebra definitiva del bloque que hizo posible su investidura.