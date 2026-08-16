Se informa que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha celebrado la nueva edición del sorteo de la Bonoloto correspondiente al domingo 16 de agosto de 2026. Los datos oficiales del resultado han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se reproducen a continuación con carácter informativo. Se recuerda que la presente información se ofrece en base al escrutinio público publicado por el organismo gestor del juego. Se hace constar la fecha y la jornada conforme a la comunicación institucional de la entidad responsable.

Combinación ganadora: 02, 08, 17, 29, 31, 44 — Complementario: 34 — Reintegro: 1

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se establece la estructura de premios de la Bonoloto conforme a la normativa aplicable. Las categorías reconocidas son las siguientes:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más el número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se juega mediante la selección de seis números entre el 1 y el 49 por apuesta. Se han programado sorteos regulares de lunes a viernes para esta modalidad en la presente información. El coste de la apuesta sencilla se fija en 1 € por combinación. Se permite la realización de apuestas múltiples y la participación mediante abonos, conforme a las modalidades ofrecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se informa que los premios de importe igual o inferior a 2.000 € podrán ser cobrados en puntos de venta autorizados. Los importes superiores deberán gestionarse en entidades colaboradoras habilitadas por SELAE para el pago de premios. El derecho al cobro caduca a los 90 días naturales desde la celebración del sorteo. Asimismo, se establece que las retenciones fiscales se aplicarán respecto de los premios que superen el umbral exento determinado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria; para el trámite será preciso acreditar la identidad del percepto y seguir los procedimientos administrativos establecidos.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que la organización y explotación de la Bonoloto corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). De forma paralela, otros operadores como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestionan juegos diferentes bajo sus respectivas competencias. La periodicidad señalada en este texto corresponde a la programación oficial comunicada por SELAE.

Verificación oficial

Para verificación y consulta de la lista oficial de números premiados debe acudirse a la información publicada por la entidad gestora. Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)