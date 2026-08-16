Se informa, con datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), del resultado correspondiente a la nueva edición del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrada el domingo 16 de agosto de 2026. El presente comunicado recoge la combinación oficial publicada por SELAE y se ofrece como resumen informativo de la extracción.

Se recuerda que la gestión institucional de este sorteo corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE); otros organismos como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestionan sorteos distintos y no se vinculan a esta modalidad.

Combinación ganadora: 07, 08, 11, 31, 35

Escrutinio y categorías de premios de El Gordo de la Primitiva

Se comunica que, conforme a la información oficial publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la combinación ganadora del sorteo del domingo 16 de agosto de 2026 es la indicada en el encabezamiento. En este texto se detallan, de forma orientativa, las categorías generales de premio asociadas a esta lotería.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se establece que El Gordo de la Primitiva se juega eligiendo cinco números comprendidos entre 1 y 54, además de un número clave comprendido entre 0 y 9 que complementa la apuesta. El sorteo se celebra todos los domingos. El importe de la apuesta sencilla es de 1,50 € por cada jugada válida.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se indica que los premios deberán ser cobrados en los puntos autorizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) dentro del plazo de 90 días naturales contados desde la fecha del sorteo. Se recuerda que las cantidades superiores a los límites establecidos por la normativa tributaria estarán sujetas a las retenciones y obligaciones fiscales vigentes; se hará referencia al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria según la normativa aplicable.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se precisa que El Gordo de la Primitiva es una modalidad de lotería gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se celebra con periodicidad semanal, los domingos. La mención a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se incluye a efectos de clarificar la separación institucional entre gestores de sorteos en España.

Verificación oficial

Se recomienda la verificación de los resultados en la web oficial del operador. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).