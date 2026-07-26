No metas una prenda manchada en la secadora: el calor fija manchas de grasa, tinta y sangre y las hace casi irreversibles.

Identificar el tipo de mancha, preparar la prenda y aplicar un pretratamiento adecuado antes del lavado aumenta mucho las posibilidades de éxito. Identificar el tipo de mancha es el primer paso: aceite, tinta, óxido y sangre no se tratan igual.

Antes de empezar: reglas de oro para no empeorar la mancha

Actúa pronto : cuanto antes intervengas, menos fijada estará la mancha.

: cuanto antes intervengas, menos fijada estará la mancha. Comprueba la etiqueta para elegir temperatura y productos compatibles con la fibra.

para elegir temperatura y productos compatibles con la fibra. Prueba en una zona discreta cuando uses un producto nuevo.

cuando uses un producto nuevo. No seques con calor (secadora o plancha) hasta confirmar que la mancha ha desaparecido.

(secadora o plancha) hasta confirmar que la mancha ha desaparecido. Evita mezclar limpiadores sin conocer sus reacciones químicas.

Tratamiento previo: el paso que más diferencia hace

Antes de meter la prenda en la lavadora, realiza estos pasos:

Retira el exceso con una cuchara o papel absorbente, sin frotar para no expandir la mancha.

con una cuchara o papel absorbente, sin frotar para no expandir la mancha. Enjuaga por el revés si la prenda y la mancha son recientes; así empujas el sucio hacia fuera de las fibras.

si la prenda y la mancha son recientes; así empujas el sucio hacia fuera de las fibras. Aplica un quitamanchas o detergente líquido directamente sobre la zona y deja actuar el tiempo indicado por el fabricante.

Si la mancha persiste después del primer lavado, repite el pretratamiento antes de secar.

Manchas de grasa (aceite, comida, cosméticos)

La grasa lubrica las fibras y resiste el lavado ordinario.

Coloca un papel absorbente debajo de la zona para evitar traspasos.

absorbente debajo de la zona para evitar traspasos. Aplica detergente líquido desengrasante y frota con suavidad o deja actuar según el producto.

desengrasante y frota con suavidad o deja actuar según el producto. Lava con el programa recomendado por la etiqueta y revisa antes de secar.

En manchas antiguas, repite el pretratamiento. En tejidos delicados, usa productos formulados para esa fibra y prueba en una costura interior.

Manchas de tinta

La tinta se extiende con facilidad; trabaja desde el borde hacia el centro.

Absorbe con un paño sin frotar.

con un paño sin frotar. Trata la zona aplicando un quitamanchas para tinta o un producto indicado para el tejido.

Si dudas, prueba primero en una zona poco visible.

Evita el calor hasta confirmar que la mancha ha salido.

Manchas de óxido

El óxido reacciona con ciertos blanqueadores; usad producto específico y sigue siempre las instrucciones.

Identifica el área afectada y no frotes en seco.

Aplica un quitamanchas específico para óxido según sus indicaciones.

según sus indicaciones. Lava y revisa antes de secar; en prendas claras o delicadas, comprueba compatibilidad primero.

Manchas de sangre

La sangre se elimina mejor con agua fría.

Enjuaga con agua fría inmediatamente; el agua caliente fija la proteína de la sangre.

inmediatamente; el agua caliente fija la proteína de la sangre. Aplica detergente suave o pretratamiento y deja actuar.

Lava y repite el tratamiento si queda rastro antes de usar calor.

Manchas de sudor y amarilleo

Las marcas de sudor en cuellos y axilas suelen necesitar pretratamiento específico.

Aplica un pretratamiento con detergente líquido directamente sobre la zona.

con detergente líquido directamente sobre la zona. Si la etiqueta lo permite, usa un producto formulado para eliminar amarilleos.

Lava y comprueba antes de secar.

Resumen práctico

Actúa rápido; no uses calor hasta eliminar la mancha; pretrata según el tipo de suciedad; y revisa antes de secar. Repetir el pretratamiento suele ser más eficaz que insistir con fricción intensa.

Con estas pautas recuperarás muchas prendas y reducirás el riesgo de estropear tejidos por respuestas inadecuadas.