La acumulación de fuegos fuera de capacidad de extinción, las condiciones meteorológicas adversas y el impacto supraterritorial fuerzan al Ministerio del Interior a asumir la dirección de la crisis tras la petición de la Comunidad de Madrid y el desalojo de miles de personas

El Gobierno central ha declarado durante la madrugada de este viernes la situación operativa 3 de emergencia de interés nacional debido a la gravedad de la oleada de incendios forestales que afecta al suroeste de la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila. La proliferación simultánea de focos activos en las localidades de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo, combinada con unas condiciones meteorológicas especialmente desfavorables, ha motivado la asunción del mando operativo por parte de la Administración central. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado durante la noche hasta el centro base de Ciempozuelos para coordinar las actuaciones del plan de extinción, en una jornada en la que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, había reclamado formalmente la elevación del nivel de emergencia ante la existencia de fuegos «sin capacidad de extinción». La crisis ha obligado hasta el momento a evacuar a 10.000 personas en territorio madrileño y a unas 8.000 en la provincia abulense.

Múltiples focos activos y desalojos masivos en la Comunidad de Madrid

La situación en la Comunidad de Madrid se ha vuelto crítica a lo largo de las últimas horas tras la multiplicación de incendios independientes en la franja suroeste. En el municipio de Villa del Prado se ha desencadenado un fuego que ha avanzado hacia Aldea del Fresno. A las 17.20 horas del jueves, los servicios de emergencia emitieron un aviso a través del sistema Es-Alert recomendando la evacuación de la urbanización Caravan Garden. Posteriormente, a las 18.30 horas, se activó una nueva alerta en Aldea del Fresno para requerir el desalojo de sus 3.500 vecinos hacia la localidad de Villamanta.

Esta reactivación de las emergencias ha obligado al traslado preventivo de diversas dependencias asistenciales:

Residencia de mayores San Juan Bautista: Sus 70 usuarios han sido reubicados en un centro del municipio de Leganés.

Sus 70 usuarios han sido reubicados en un centro del municipio de Leganés. Residencia Parque de los Frailes: Sus 77 residentes han sido trasladados al polideportivo municipal de Villamanta.

Sus 77 residentes han sido trasladados al polideportivo municipal de Villamanta. Residencia de Picadas: Un total de 78 personas han quedado alojadas en las mismas instalaciones municipales de Villamanta.

Asimismo, la población de la zona urbana de Villa del Prado permanece confinada por indicación de las autoridades, que instan a mantener puertas y ventanas cerradas. Se confía en que el cauce del río Alberche pueda actuar como un cortafuegos natural en caso de que las llamas progresen hacia la localidad.

Extensión del fuego en San Martín de Valdeiglesias y evolución de Almorox

En paralelo, sobre las 16.00 horas del jueves, se detectó un nuevo foco en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias, originado por la combustión de un vehículo en el arcén de la carretera M-501, a la altura del kilómetro 57. Impulsado por el viento y las altas temperaturas, el fuego ha progresado con rapidez por la superficie forestal hasta alcanzar las inmediaciones del pantano de San Juan, afectando también al municipio colindante de Pelayos de la Presa.

A los pocos minutos del inicio de este incendio, el servicio 112 envió una alerta de confinamiento para los habitantes de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz. Cerca de las 17.00 horas, las autoridades instaron a la población de Pelayos de la Presa a desplazarse hacia el casco urbano. En la residencia López Rumayor se ha establecido un protocolo preventivo ante una eventual evacuación, mientras que el centro para personas con discapacidad gravemente afectadas, con 28 usuarios, dispone de un plan articulado para su traslado a la red pública.

Estos dos nuevos focos se suman al incendio iniciado el miércoles en Almorox (Toledo), que se adentró en la Comunidad de Madrid arrasando 890 hectáreas, 600 de ellas en suelo madrileño. Aunque este último se halla en fase de estabilización, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha confirmado que se mantendrá la no habitabilidad en la urbanización El Encinar del Alberche —donde fueron evacuadas 700 personas y 200 pernoctaron en el polideportivo— debido a la persistencia de puntos calientes en un recinto que alberga a cerca de 6.000 vecinos y más de 50 kilómetros de viales.

Asunción de la dirección nacional y despliegue operativo

La declaración de la emergencia de interés nacional implica que la dirección operativa de las actuaciones pasa a recaer en la Administración central a través del jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Según fuentes del Gobierno central, la resolución adoptada por el Ministerio del Interior responde a «la concurrencia de estos incendios, junto con unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de distintas administraciones públicas». En su comparecencia desde el puesto de mando de Ciempozuelos, Grande-Marlaska ha evaluado el riesgo sobre los núcleos habitados, la existencia de desalojos preventivos y la proyección supraterritorial de la catástrofe, agravada por la proximidad del incendio de Burgohondo (Ávila), cuya interacción con el territorio madrileño se prevé en las próximas horas.

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Isabel Díaz Ayuso justificó la solicitud del nivel 3 advirtiendo de la evolución desfavorable de las condiciones del tiempo: «En Madrid tenemos miles de evacuados e incendios fuera de capacidad de extinción. Mañana se esperan condiciones meteorológicas muy adversas y es necesario reforzar el apoyo nacional e incluso internacional». La presidenta autonómica ha anunciado que, una vez se evalúe la magnitud del siniestro, la Comunidad de Madrid articulará planes de ayuda para mitigar sus consecuencias.

Para atender el dispositivo de extinción y protección civil se han movilizado numerosos medios materiales y humanos:

Dispositivo en Villa del Prado: 21 vehículos, 90 profesionales y una sección de la UME compuesta por 40 efectivos.

21 vehículos, 90 profesionales y una sección de la UME compuesta por 40 efectivos. Dispositivo en San Martín de Valdeiglesias: 17 vehículos, 65 profesionales y dos secciones de la UME con 80 efectivos en total.

17 vehículos, 65 profesionales y dos secciones de la UME con 80 efectivos en total. Medios aéreos y de refuerzo: 16 medios aéreos y terrestres iniciales, respaldados por dos aviones anfibios FOCA enviados a la zona.

En el conjunto de los focos madrileños operan 270 profesionales con 40 medios terrestres. Por el momento, no se han registrado asistencias sanitarias de gravedad, aunque tres personas han sido ingresadas en el hospital de La Poveda por atenciones menores. El Summa 112 ha enviado ambulancias con soporte psicológico a Villa del Prado y Villamanta, mientras que el Hospital Enfermera Isabel Zendal ha sido fijado como centro sanitario de referencia.

Impacto en las infraestructuras de transporte

La propagación de las llamas y la acumulación de humo han causado daños materiales en inmuebles aún sin cuantificar y han provocado importantes alteraciones en la red viaria y de transporte público del oeste de la región. Se han habilitado autobuses interurbanos para el traslado de damnificados —dos con base en Pelayos de la Presa para derivaciones hacia Chapinería y cuatro en Villamanta en reserva—.

En cuanto a la red de carreteras, permanecen cerrados al tráfico los siguientes tramos:

M-501: Cortada entre los kilómetros 50,7 y 59,4 en San Martín de Valdeiglesias, así como entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa (kilómetros 43,5 a 50,7) en sentido creciente.

Cortada entre los kilómetros 50,7 y 59,4 en San Martín de Valdeiglesias, así como entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa (kilómetros 43,5 a 50,7) en sentido creciente. M-507: Tramo interrumpido entre los kilómetros 27,5 y 36, desde Villa del Prado hasta el enlace con la N-403.

Tramo interrumpido entre los kilómetros 27,5 y 36, desde Villa del Prado hasta el enlace con la N-403. M-540: Circulación suspendida entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite provincial con Toledo.

Circulación suspendida entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite provincial con Toledo. M-541: Interrumpida entre los kilómetros 0 y 6,4, afectando a los términos de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

Interrumpida entre los kilómetros 0 y 6,4, afectando a los términos de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. M-206: Tramo cortado entre los kilómetros 5 y 6, en el trayecto de Loeches a San Fernando de Henares.

Respecto al transporte de viajeros por carretera, la línea interurbana 551 ha recortado su recorrido situando su cabecera en Navas del Rey, mientras que las líneas 541, 545, 546, 547 y 548 han suspendido temporalmente sus servicios. Las labores de control y perimetración del fuego continuarán desarrollándose a lo largo de toda la noche bajo la coordinación de la Administración central.