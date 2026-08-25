Se comunica oficialmente, a través de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el resultado de la nueva edición del sorteo de la Bonoloto celebrada el martes 25 de agosto de 2026. La información facilitada ha sido extraída del acta de resultados publicada por el operador en la fecha indicada. La publicación recoge la combinación extraída y los elementos de referencia para el cálculo de las distintas categorías de premio.

Combinación ganadora de la Bonoloto — Sorteo martes 25 de agosto de 2026

05, 10, 17, 22, 27, 42

Complementario: 20

Reintegro: 7

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se detalla a continuación la clasificación de categorías conforme a la normativa vigente del sorteo:

Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos más complementario.

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: devolución del importe de la apuesta cuando coincide el reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto se juega mediante la selección de seis números entre el 1 y el 49. Los sorteos se celebran de lunes a viernes. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro. Se permite la formalización de apuestas múltiples y combinadas, así como la participación mediante suscripciones, según las opciones ofertadas por SELAE en sus canales autorizados.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán cobrarse en los puntos de venta autorizados hasta un límite de 2.000 euros; los importes superiores deberán gestionarse en entidades colaboradoras o en las oficinas habilitadas por el operador. El plazo de caducidad para efectuar el cobro queda fijado en 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Los premios estarán sujetos a las obligaciones fiscales que procedan; se aplicará retención o gravamen en los términos y a partir del umbral establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Bonoloto es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Su explotación se realiza en el marco regulatorio vigente, y convive en el mercado con otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que gestionan sorteos de distinta naturaleza y calendario.

Verificación oficial

Los datos publicados han sido contrastados con la información facilitada por el organismo oficial. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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