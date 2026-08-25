Se informa, con datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), del resultado de la nueva edición de los sorteos celebrados el martes 25 de agosto de 2026. Se indica que los apuntes que siguen responden a la relación oficial publicada por la entidad, correspondiente al último sorteo del día a las 17:00.

Se recuerda que la ONCE actúa con independencia de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que la comprobación de los premios debe realizarse siempre frente a la lista oficial publicada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Combinación ganadora de la ONCE — martes 25 de agosto de 2026

Super 11: 03, 06, 11, 17, 19, 35, 40, 43, 48, 57, 58, 62, 65, 72, 74, 75, 80, 82, 84, 85 (Premio Último sorteo del día — 17:00)

Triplex de la ONCE: 975 (Premio Último sorteo del día — 17:00)

Escrutinio y categorías de premios de la ONCE

Super 11

Se comunica que la combinación indicada corresponde al Super 11 cuyos resultados han sido publicados por la ONCE. Se establece que los premios asociados a este sorteo deberán ser verificados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. Se precisa que el plazo de canje será de tres meses desde la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE

Se informa que el número 975 ha sido publicado como ganador del Triplex correspondiente al último sorteo del día a las 17:00. Se indica que la comprobación de los premios podrá realizarse en puntos de venta autorizados y en la plataforma oficial de JuegosONCE, con plazo de canje de tres meses desde la fecha del sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que cada producto comercializado por la ONCE presenta reglas específicas de participación y tarifas oficiales. Se recomienda que las modalidades de apuesta y el coste de cada boleto sean consultados en la documentación y en la web oficial de JuegosONCE, donde se detallan las prestaciones, condiciones y horarios de los sorteos.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se dispone que los premios se podrán cobrar conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la ONCE en puntos autorizados y oficinas habilitadas. Se informa que el plazo para el cobro o canje de los premios es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se recuerda que las retenciones fiscales se aplicarán conforme a la normativa vigente y al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se señala que la ONCE es la entidad responsable de estos productos y que opera con calendarios y horarios propios, distintos a los de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se especifica que los resultados referidos corresponden al último sorteo del día, con cierre a las 17:00.

Verificación oficial

Se indica que la verificación final de los premios debe realizarse frente a la comunicación oficial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Se recuerda que este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)