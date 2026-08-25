Los datos del sorteo de Euromillones celebrado el martes, 25 de agosto de 2026, han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se informa que la nueva edición del sorteo correspondiente a esa fecha ha sido registrada y escrutada conforme a los procedimientos habituales de verificación y certificación de resultados.

La relación oficial de la combinación ganadora y de los códigos asociados ha sido publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se recoge a continuación con carácter informativo.

Combinación ganadora — Euromillones

08, 16, 30, 47, 48

Números Estrella: 04, 09

El Millón: FNS73813

Escrutinio y categorías de premios de Euromillones

El escrutinio del sorteo ha sido realizado conforme a los criterios establecidos por los operadores participantes. Euromillones cuenta con trece categorías de premio que contemplan desde la obtención de los cinco números más las dos Estrellas hasta aciertos parciales combinados. Además, en España se sorteó el código El Millón, que corresponde a un premio fijo de 1.000.000 € entre los boletos jugados en territorio nacional.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Euromillones se juega seleccionando cinco números del 1 al 50 y dos Números Estrella del 1 al 12. Los sorteos se celebran los martes y los viernes. La apuesta sencilla tiene un coste de 2,50 €; en España puede añadirse la participación en El Millón mediante un suplemento de 1 € por boleto. El bote mínimo garantizado se establece en 17.000.000 € y el reparto de premios se articula en trece categorías según la combinación de aciertos.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Las cantidades premiadas deberán ser reclamadas dentro del plazo de 90 días naturales contado desde la fecha del sorteo, conforme a la normativa aplicable. El cobro podrá realizarse en los canales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y por los agentes autorizados. Se recuerda que las retenciones fiscales se aplicarán según la normativa tributaria vigente y por encima del umbral exento establecido por la Agencia Tributaria podrán efectuarse las correspondientes retenciones.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Euromillones es gestionado en España por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en coordinación con las loterías de los países participantes. La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se mantiene como operador con sorteos propios y no participa en la gestión de Euromillones.

Verificación oficial

La información aquí recogida procede de la comunicación oficial de los órganos competentes. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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