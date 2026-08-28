En la jornada de hoy, viernes 28 de agosto de 2026, se celebra el sorteo de la Bonoloto. A la hora de publicación de este aviso pre‑sorteo, todavía no se encuentran disponibles los números ganadores ni los resultados oficiales del sorteo. La extracción ha sido programada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se llevará a cabo conforme al calendario y a las normativas que rigen los juegos gestionados por dicho organismo.

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Con posterioridad al acto público de extracción, podrán comprobarse los siguientes elementos relativos al sorteo de la Bonoloto: la combinación principal de seis números, el número complementario y el reintegro; así como la asignación de premios por categorías establecidas. Se informará sobre las distintas categorías de premio que serán determinantes para la reclamación: desde la primera hasta la quinta categoría, además de la categoría correspondiente al reintegro. La publicación de los resultados será efectuada por el operador oficial y será la referencia para la verificación de boletos y la gestión de pagos.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica del sorteo de la Bonoloto se configura, en términos generales, de la siguiente manera:

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Se extraen seis números que constituyen la combinación principal .

. Se determina, adicionalmente, un número complementario que interviene en la adjudicación de algunas categorías de premio.

que interviene en la adjudicación de algunas categorías de premio. Se extrae un número de reintegro , cuyo acierto permite optar a la devolución del importe de la apuesta en la categoría correspondiente.

, cuyo acierto permite optar a la devolución del importe de la apuesta en la categoría correspondiente. Las categorías de premio están establecidas desde la primera hasta la quinta , junto con la categoría de reintegro , cuyas reglas de asignación se publican por el operador oficial.

hasta la , junto con la categoría de , cuyas reglas de asignación se publican por el operador oficial. Las apuestas se regirán por las modalidades, plazos y condiciones previstas por la normativa de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Horario y seguimiento oficial

La extracción de la Bonoloto ha sido programada para las 21:30 horas. Se establece que, tras la celebración pública del sorteo, los resultados serán publicados y difundidos por el canal oficial gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para la consulta de los datos oficiales se podrá acudir a la página institucional de la Bonoloto, donde se realizarán actualizaciones verificadas.

Enlace oficial: https://www.loteriasyapuestas.es/es/bonoloto

Verificación de los premios

Una vez formalizada la publicación de los resultados, las combinaciones extraídas serán comprobadas frente a los boletos y las apuestas registradas. Se recuerda que la verificación y la gestión administrativa de los premios corresponden exclusivamente al operador autorizado, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que será la entidad encargada de certificar los aciertos y de informar sobre los procedimientos de pago y reclamación.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).