Se informa que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado los resultados de la nueva edición del sorteo EuroDreams correspondiente al jueves 27 de agosto de 2026. La información ha sido facilitada por la entidad gestora conforme al acta oficial del sorteo celebrado en la fecha indicada. Los datos que se reproducen a continuación proceden de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se ofrecen con carácter meramente informativo y administrativo. La comunicación se realiza en tercera persona y con referencia explícita al documento oficial.

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Combinación ganadora: 06, 12, 29, 30, 35, 38 — Número Sueño: 3

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

El escrutinio del sorteo EuroDreams se realiza según las reglas oficiales publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las categorías de premio se determinan en función del número de aciertos sobre la combinación principal y la coincidencia del Número Sueño. Se establece una categoría superior asociada al acierto de los seis números principales más el Número Sueño, y categorías secundarias por coincidencias parciales. No se incluyen en este texto importes distintos a los proporcionados oficialmente.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

El juego EuroDreams se efectúa seleccionando seis números entre el 1 y el 40 y un Número Sueño entre el 1 y el 5. Los sorteos son programados los lunes y los jueves. La apuesta sencilla tiene un coste de 2,50 € por participación. El primer premio se configura como una renta de 20.000 euros al mes durante 30 años, tal y como ha sido comunicado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las modalidades de apuesta pueden incluir participaciones múltiples; la variación de condiciones queda sujeta a las bases oficiales.

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Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deben ser cobrados conforme a los procedimientos administrativos establecidos por los puntos de venta autorizados y las oficinas habilitadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se dispone de un plazo de noventa días naturales para efectuar la reclamación y el cobro de los premios a partir de la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales que procedan serán aplicadas por la entidad pagadora de acuerdo con la normativa vigente y por encima del umbral exento fijado por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo EuroDreams se integra en el catálogo de productos gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan productos distintos con normativa y periodicidad propia. La celebración de EuroDreams se efectúa con periodicidad fija de dos sorteos semanales, los lunes y los jueves.

Verificación oficial

La verificación oficial de los resultados debe realizarse consultando la información publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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