Se informa que el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) programado para hoy, viernes 28 de agosto de 2026, se celebra a lo largo del día. En el momento presente no se disponen de los números ganadores ni de la información oficial definitiva relativa a los premios. La comunicación de las combinaciones premiadas será emitida por la entidad responsable una vez concluida la extracción y verificada la documentación correspondiente.

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Con posterioridad al acto del sorteo se podrá comprobar la siguiente información relativa a los resultados:

La combinación ganadora compuesta por el número de cinco cifras y la serie adjudicada.

La posible existencia de números complementarios o elementos adicionales determinantes para la asignación de categorías de premio.

El reintegro, en su caso, y cualquier otra modalidad de devolución asociada al juego.

Las modalidades diarias del Cupón, así como los juegos activos vinculados y sus respectivas condiciones de asignación de premios y cobro.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que, en los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la mecánica habitual comprende la extracción de un número premiado de cinco cifras acompañado de una serie identificativa. Las premisas que determinan las categorías de premio se basan en la coincidencia del número y de la serie según las reglas establecidas por la entidad organizadora. Además, se mantienen modalidades de apuesta diarias, entre las que figura el Cupón, cuya vigencia y especificaciones son publicadas por la propia ONCE.

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Se indica que las participaciones, boletos o cupones vendidos con anterioridad estarán sujetos a la validación mediante el cruce oficial de datos y a la verificación de la serie y el número resultantes. Asimismo, se hará constar cualquier particularidad reglamentaria aplicable a juegos vinculados que pudiera influir en la asignación de premios o en los plazos de cobro.

Horario y seguimiento oficial

La extracción será realizada a lo largo del día y la comunicación de los resultados será efectuada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a través de sus canales oficiales. El seguimiento y la consulta de las listas oficiales de premiados podrá efectuarse en la web institucional indicada por el organismo. Para información y consulta se remite al sitio oficial: https://www.juegosonce.es/.

Verificación de los premios

Una vez publicados los resultados por la entidad organizadora, se recomienda que la verificación de los premios sea realizada conforme a los procedimientos oficiales habilitados por la ONCE. Los importes y categorías comunicados de forma provisional serán confirmados por la entidad tras la comprobación administrativa y documental pertinente. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).