AVISO PRE-SORTEO — Euromillones

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Se comunica que el sorteo de Euromillones se celebra hoy, viernes 28 de agosto de 2026. En el momento de la publicación no se han facilitado los números ganadores; la información oficial será difundida tras la realización del acto de extracción. Se recuerda que la responsabilidad de la emisión de los resultados corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Con posterioridad a la celebración del sorteo se podrán comprobar, entre otros extremos, los siguientes elementos relacionados con la adjudicación de premios:

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Combinación principal: se verificará la combinación de cinco números más dos estrellas conforme a la mecánica oficial del Euromillones.

Complementario: se indicará si procede en la normativa del sorteo vigente; para Euromillones no se contempla la figura de número complementario en la asignación de la combinación principal.

Reintegro: se precisará la aplicabilidad del reintegro conforme a las bases del sorteo; en Euromillones la determinación de reintegros no forma parte de la combinación básica integrada por números y estrellas.

Modalidades específicas: se confirmará el código paneuropeo y la existencia del mecanismo adicional para España, denominado «El Millón», que será informado en los listados oficiales.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se expone que Euromillones se opera como sorteo paneuropeo y que la mecánica de adjudicación principal queda constituida por la selección de cinco números y dos estrellas. De acuerdo con las reglas vigentes del juego, la combinación objeto de comprobación será la formada por esos dos elementos diferenciados. Asimismo, se señala que para el mercado español se incorpora el sorteo adicional identificado como El Millón, cuya relación con los boletos se establecerá conforme a los criterios de asignación publicados por el operador.

Horario y seguimiento oficial

El acto de extracción está programado para las 21:30. El seguimiento oficial y la publicación de los resultados se efectuarán por la vía habilitada por la entidad responsable. La información oficial podrá ser consultada en el sitio web del operador: Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) — Euromillones.

Verificación de los premios

Una vez difundidos los números, se procederá a la verificación oficial de los aciertos y a la publicación de las categorías premiadas conforme a las normas aplicables. Se establecerán los procedimientos de reclamación y cobro conforme a las condiciones y plazos fijados por el organismo regulador y el operador del juego. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).