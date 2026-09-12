El Partido Popular (PP) ha anunciado su intención de presentar una iniciativa en el Senado con el fin de que los militares desplegados en Ceuta puedan actuar temporalmente como agentes de la autoridad.

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Esta solicitud surge en un contexto en el que las patrullas militares desempeñan un papel crucial en la seguridad de la ciudad, especialmente dada la situación particular que enfrenta la frontera ceutí.

Con esta medida, el PP busca reforzar la capacidad de actuación de estos efectivos y, al mismo tiempo, proporcionarles una mayor protección jurídica en el desarrollo de sus funciones.

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El partido considera que en la actual coyuntura, es fundamental que las fuerzas armadas cuenten con los instrumentos necesarios para garantizar el orden y la seguridad en la zona.

La propuesta, que se debatirá en el Senado, se enmarca en el compromiso del PP de abordar de manera efectiva las preocupaciones relacionadas con la seguridad en Ceuta.

El despliegue militar en la ciudad es un tema recurrente en el debate político, y esta iniciativa tiene como objetivo intensificar la colaboración entre las fuerzas armadas y las autoridades locales.