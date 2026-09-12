La Fiscalía de Ceuta ha solicitado a los juzgados de la ciudad autónoma que se inhiban en favor de la Audiencia Nacional en la causa contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. El Ministerio Público entiende que su actuación durante las entradas de julio se enmarca en la investigación que dirige la magistrada María Tardón.

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La Fiscalía de Ceuta ha solicitado a los juzgados de la ciudad autónoma que se inhiban de las diligencias abiertas tras las denuncias presentadas contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, por su gestión durante las entradas de los pasados 30 y 31 de julio. El Ministerio Público considera que los hechos no deben ser investigados de forma aislada en la justicia local, sino integrarse en la causa unificada que dirige la magistrada María Tardón desde la Audiencia Nacional.

Según fuentes judiciales la representación fiscal sostiene que las actuaciones atribuidas al representante del Ejecutivo central guardan una relación directa con el contexto operativo global que examina el tribunal nacional. A juicio de la Fiscalía, la instrucción requiere un análisis conjunto sobre el papel que desempeñaron todas las autoridades que intervinieron en los acontecimientos de finales de julio.

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Las actuaciones en el ámbito local se iniciaron en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta, que acordó acumular las querellas interpuestas por Vox y Hazte Oír a las diligencias previas abiertas a raíz de una denuncia inicial de Manos Limpias. Las tres organizaciones, constituidas como acusación popular, atribuyen al delegado del Gobierno presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave.

Las acusaciones populares sostienen que la respuesta dada desde la Delegación del Gobierno ante la llegada de más de 80.000 personas no se ajustó a los avisos previos recibidos. Ahora, los juzgados ceutíes deberán decidir si aceptan el criterio del Ministerio Público y remiten la causa a Madrid para su unificación en la Audiencia Nacional.