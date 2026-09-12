Señal del sorteo: RTVE · Loterías y Apuestas del Estado
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El sorteo de La Primitiva ha finalizado. Esta es la combinación ganadora y los premios:
Resultado del sorteo
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Combinación: 4422402634
Complementario: 47 · Reintegro: 8
Joker: 4556130
Bote: 15.800.000,00 €
|Categoría
|Acertantes
|Premio
|Especial (6 Aciertos + R)
|0
|0,00 €
|1ª (6 Aciertos)
|0
|0,00 €
|2ª (5 Aciertos + C)
|7
|27.711,27 €
|3ª (5 Aciertos)
|258
|1378,40 €
|4ª (4 Aciertos)
|11.214
|46,13 €
DIRECTO FINALIZADO 1 actualizaciones
Combinación ganadora y premios.
Combinación: 4422402634
Complementario: 47 · Reintegro: 8
Joker: 4556130
Bote: 15.800.000,00 €
|Categoría
|Acertantes
|Premio
|Especial (6 Aciertos + R)
|0
|0,00 €
|1ª (6 Aciertos)
|0
|0,00 €
|2ª (5 Aciertos + C)
|7
|27.711,27 €
|3ª (5 Aciertos)
|258
|1378,40 €
|4ª (4 Aciertos)
|11.214
|46,13 €