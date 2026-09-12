Señal del sorteo: RTVE · Loterías y Apuestas del Estado

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El sorteo de La Primitiva ha finalizado. Esta es la combinación ganadora y los premios:

Resultado del sorteo Lee tambien: Bonoloto, en directo: sorteo de hoy 12 de septiembre de 2026 — combinación y premios Combinación: 4422402634 Complementario: 47 · Reintegro: 8 Joker: 4556130 Bote: 15.800.000,00 € Categoría Acertantes Premio Especial (6 Aciertos + R) 0 0,00 € 1ª (6 Aciertos) 0 0,00 € 2ª (5 Aciertos + C) 7 27.711,27 € 3ª (5 Aciertos) 258 1378,40 € 4ª (4 Aciertos) 11.214 46,13 €