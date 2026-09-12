La Policía Nacional ha detenido esta noche en Ceuta a ocho personas, entre ellas seis ceutíes y dos migrantes en situación irregular, por dos altercados en los que presuntamente agredieron y robaron a cuatro menores extranjeros. Los sucesos ocurrieron en El Chorrillo y en las naves del Tarajal.

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La Jefatura Superior de Policía de Ceuta ha arrestado durante la pasada madrugada a ocho personas implicadas en dos agresiones diferenciadas contra cuatro menores migrantes. Entre los detenidos figuran seis vecinos de la ciudad autónoma y dos ciudadanos extranjeros en situación irregular, a quienes se les imputan delitos de lesiones, robo con violencia e intimidación, así como amenazas.

El primer incidente se registró alrededor de las 23:00 horas en la explanada de El Chorrillo. En esta intervención, los agentes arrestaron a cinco personas tras agredir a tres menores para robarles. Uno de los jóvenes resultó ileso, otro presentó cortes leves en una mano y un tercero debió ser trasladado al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) debido a heridas de mayor gravedad causadas por cortes profundos. En el momento del arresto, las fuerzas de seguridad requisaron a los implicados una navaja y un machete.

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Media hora más tarde, a las 23:30 horas, se produjo un segundo altercado en el entorno de las naves del Tarajal que concluyó con otros tres detenidos. En este caso, la víctima fue un menor migrante que denunció haber sufrido lesiones leves y amenazas por parte de los agresores, quienes emplearon gas pimienta y le encañonaron con una pistola de balines sin llegar a efectuar disparos. El afectado fue atendido en el centro hospitalario y se encuentra fuera de peligro.

Estos episodios violentos han coincidido con la quema intencionada de un vehículo junto al colegio Príncipe Felipe y la destrucción de un contenedor en la barriada de Hadú. Las actuaciones policiales tienen lugar tras una jornada marcada por el incendio que arrasó más de 40 asentamientos provisionales de migrantes junto a las naves del Tarajal.